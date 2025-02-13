Bursa\'da Çocuklara Doğa ve Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

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Osmangazi Belediyesi'nin çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak adına düzenlediği 'Gerçek Doğa Hikayeleri' adlı söyleşiye katılan Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, fotoğrafladığı kuş türlerini ve diğer canlıları, hikayeleriyle birlikte çocuklara anlattı.

Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Türkiye'nin farklı illerini gezerek en nadir hayvan türlerini fotoğraflıyor. Tüydeş'in çektiği fotoğraflar, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok basın kuruluşunda da yayınlanarak, ülkenin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Ünlü fotoğrafçı, Osmangazi Belediyesi'nin Emek Yetenek Evi'nde düzenlediği "Gerçek Doğa Hikayeleri" söyleşisine katılarak, çocuklara bu zamana kadar fotoğrafladığı kuş türlerini ve diğer canlı çeşitlerini hikayeleriyle birlikte anlattı. Büyük ilgi gören söyleşiye katılanlar Tüydeş'in gerçek hikayelerden oluşan doğa maceralarını büyük bir dikkatle dinledi.

"Bursa'da çok nadide türler ve doğal alanlar var"

Bursa'nın yaban hayatı açısından zengin bir habitat olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Bursa'da çok nadide türler ve doğal alanlar var. Uluabat ve İznik Gölü, Uludağ ile Koca Çay Deltası gibi. Ben de Karacabey'de doğup büyümüş bir yaban hayatı fotoğrafçısı olarak her fırsatta yaşadığım şehir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bu tarz buluşmalara katılıyorum. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Doğadan aldığım hazzı, doğaya olan tutkumu ve duyduğum sevdayı, bu şekilde karşılığını vermiş oluyorum. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik sayesinde öğrenciler ile buluştuk. Bu tarz aktivitelerde yer almayı kendi adıma değil ama doğa adına çok önemli ve değerli görüyorum. Beni burada bugün misafir eden tüm yöneticilere teşekkür ederim" dedi.

"Bursa'da 300'den fazla kuş türü keşfettik"

Bursa'da 300'den fazla kuş türü keşfettiklerine vurgu yapan Tüydeş, "Bunların içinde çok nadir türler de var. Bursa'nın meşhur paçalı baykuşunun Türkiye'deki ilk kaydını Uludağ'da yaptık. Bursa, nadir türlerin görüldüğü bir coğrafya. Ben çocukları, küçük yaşta etkilemenin peşindeyim. Bunu yaparken doğadaki ilginç olayları onların dikkatini çekebilecek tarzda anlatım. Çektiğim fotoğrafları hikayelerle anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Söyleşi esnasında etkinliğe katılan çocuklar, doğa ve hayvanlarla ilgili merak ettiklerini doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'e sordu.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 28 Şubat günü Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek 'Doğa Fotoğrafçısı Olmak' alı söyleşi ile Osmangazililer ile buluşmayı sürdürecek. - BURSA