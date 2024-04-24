Bursa'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Vali Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Vali Demirtaş'ı ziyaret etti

Bursa\'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Vali Demirtaş\'ı ziyaret etti

Bursa'da Cumhur İttifakı çatısı altında seçilen ilçe belediye başkanları, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Demirtaş, belediye başkanlarıyla sohbet ederek başarılar diledi.

24.04.2024 16:47  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart seçimlerinde halkın teveccühü ile belediye başkanı olarak göreve başlayan ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın makamında gerçekleştirilen ziyarete Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın hazır bulundu. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, belediye başkanlarıyla sohbet eden Vali Demirtaş, görevlerinde başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Bursa, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Vali Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:40:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Vali Demirtaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement