Bursa\'da Cumhur İttifakı Belediye Başkanları Vali Demirtaş\'ı ziyaret etti

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Bursa'da Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart seçimlerinde halkın teveccühü ile belediye başkanı olarak göreve başlayan ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın makamında gerçekleştirilen ziyarete Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın hazır bulundu. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, belediye başkanlarıyla sohbet eden Vali Demirtaş, görevlerinde başarılar diledi. - BURSA