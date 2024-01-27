 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Dağcılar Zorlu Kış Şartlarında Çataldağ'a Tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Dağcılar Zorlu Kış Şartlarında Çataldağ'a Tırmandı

Bursa'da 3 dağcı, zorlu kış şartlarında Çataldağ'a tırmanarak dondurucu soğukta konakladı. Dağcılar, zirvedeki adrenalin dolu görüntülerini kayıt altına aldı.

Bursa\'da Dağcılar Zorlu Kış Şartlarında Çataldağ\'a Tırmandı
27.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:34
Abone Ol

Bursa'da 3 dağcı zorlu kış şartlarında Çataldağ'a tırmanarak dondurucu soğukta konakladı. 1336 metre yükseklikte uçurum kıyısına kurdukları çadırda kalan dağcılar, zirvedeki adrenalin dolu görüntülerini kayıt altına aldı.

Bursa'da 3 profesyonel dağcı 1336 metre yükseklikteki Çataldağ'a sportif tırmanış yaptı. Zirveye tırmanmalarının ardından şiddetli fırtınaya yakalanan dağcılar 300 metre yükseklikteki uçurum kıyısında granit kaya kütlesinin üzerine çadır kurdu. -14 derecelik dondurucu soğuk ve şiddetli fırtınaya aldırmayan dağcılar geceyi çadırda geçirdi. Bölgenin eşsiz manzarasını izlemek için çıktıkları Çataldağ'da güneşin doğması ile birlikte bekledikleri manzaraya kavuşan dağcılar, zirvedeki yaşadıkları fırtına ve sonrasındaki manzarayı kayıt altına aldı.

"-14 derecede bir gece geçirdik"

Zirvede yaşadıkları fırtınalı geceyi anlatan profesyonel dağcı İsmet Şentürk, " Türkiye'nin tescil edilmiş olan ikinci jeoparkı İda Madra Balıkesir Susurluk ilçesine 20 kilometre mesafede bir granit kütle olarak doğa sporcularının ve dağcıların özellikle ziyaret ettiği ve üzerine tırmandıkları bir dağdır. Bu granit kütleye sportif tırmanış yapılarak çıkılabiliyor. Geleneksel tırmanışta yapan dağcılar var. Aynı zamanda bölgeden çok fazla ziyaretçi normal mevsimde de bu bölgeyi gelip geziyorlar. Jeolojik yapısı ile birlikte çok önemli bir bölge, doğal bir oluşum. Bu bölgeyi bir kış mevsiminde kamp yaparak ziyaret ettik. Granit kütle üzerinde, şiddetli lodos fırtınası altında -14 derecede bir gece geçirdik. Doğada gördüğümüz o oluşumlar bizi hayretlere düşürdü. Ağaçların orman yapısı, o kayaların jeolojik yapısı, kar kütlesi ve sisin oluşturduğu farklı şekiller keyifli görüntüler sundu bize. Bu güzellikleri yaşamaktan çok mutlu olduk" dedi.

"Unutulmaz anlar yaşadık"

Zirveye tırmanışta gördükleri doğal güzellik karşısında unutamadıkları manzara ile karşılaştıklarını belirten Şentürk, "Granit kütle üzerinde yağışlardan dolayı su akıntıları meydana geliyor. Çok soğuk olduğundan üzerinde buz şelaleleri oluşmuştu. Çok etkileyici görüntüler gördük. Bugüne kadar gördüğümüz dağ görüntüleri içerisinde unutulmaz anlar yaşadık. Uludağ'da da çok farklı güzellikler olmasına rağmen Çatal Dağı'nın kendine özgü bir yapısı var. Bu anlamda bölgemizde böyle bir güzelliğin olması hem doğal bir değer hem de insanların ziyaret edebilmesi açısından çok büyük bir kazanç" şeklinde konuştu.

"300 metrelik uçurumun kıyısındaydık"

İçlerindeki adrenalin tutkusuna engel olamadıklarını söyleyen Şentürk, "Geceyi 3 kişi bir çadırda geçirdik. Aslında amacımız bivak denilen bir torba içerisinde karda kalmayı planlamıştık ama o kadar şiddetli bir poyraz fırtınası vardı ki bir şeyler elimizden uçtuğunda bunları tekrar bulma şansımız yoktu. Çünkü 300 metrelik bir uçurumun kıyısındaydık. Çadır kurarak çok gürültülü bir rüzgar eşliğinde uçurum kıyısında konakladık. Bizi buralara çeken şey adrenalin tutkusu. Adrenalini hep yaşamayı istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fırtına, Bursa, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Dağcılar Zorlu Kış Şartlarında Çataldağ'a Tırmandı - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Dağcılar Zorlu Kış Şartlarında Çataldağ'a Tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement