Bursa\'da Deprem Anında Çayını Alan Adam

Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'da panik yaşayan ve çayını da alıp dışarı kaçan kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir arkadaşını ziyarete giden kişi, sohbet edip çay içiyordu. 12.49 sularında İstanbul Silivri merkezli deprem Bursa'yı da salladı. O esnada depremi fark eden işyeri sahibi önce dışarı çıktı. Müşterisi ise çay ve cep telefonunu alarak dışarı kaçınca görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Çayını bırakmayan kişinin kimliği açıklanmadı. - BURSA