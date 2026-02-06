6 Şubat depremi unutulmadı, Osmangazi'de anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

6 Şubat depremi unutulmadı, Osmangazi'de anma töreni düzenlendi

6 Şubat depremi unutulmadı, Osmangazi\'de anma töreni düzenlendi
06.02.2026 08:12  Güncelleme: 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Bursa'da düzenlenen anma programında, Osmangazi Belediyesi yetkilileri ve katılımcılar depremzedeleri andı. Yapı güvenliğinin önemine dikkat çekilirken, depremin yarattığı kayıplar ve dayanışma örnekleri vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Meydanda kurulan alanda hazır bulunan ekipler eşliğinde önce saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu sırasında çalınan sirenler deprem anını hatırlatırken, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Esendemir, Adıyamanlılar Dernek Başkanı Ramazan Alp, çok sayıda arama kurtarma ekibi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Anma programında Adıyamanlılar Dernek Başkanı Alp depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, yapı güvenliğinin önemine dikkat çekti. Alp, "Deprem öldürmez, bina öldürür sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Millet olarak büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden ilk saatlerden itibaren yardımlar bölgeye ulaştı. Günlerce bölgede kalan, tüm zorluklara rağmen destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Esendemir ise depremin üzerinden üç yıl geçtiğini fakat bu sürenin depremzedeler ve yakınları için daha farklı olduğunu hatırlatarak, "Resmi kayıtlara göre 53 bin vatandaşımızı kaybettik. Kayıtlara girmeyenlerle birlikte bu sayı belki daha da fazla. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bu deprem yerel yönetimlere sorumluluklarını yeniden hatırlattı. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Osmangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin 24 saat teyakkuz halinde olduğunu belirten Esendemir, ilçe genelinde 159 toplanma alanı bulunduğunu ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Her mahalleye bir afet konteyneri yerleştirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Esendemir, "Nüfusumuzun yüzde 44'ünü bir çatı altında toplayabilecek barınma alanına sahibiz. Bu oran ortalamanın üzerinde. Ancak bunu yeterli görmüyor, daha fazlasını yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından katılımcılar ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Mutlu Esendemir'in arama kurtarma ekiplerinin oluşturduğu stantları ziyaret etmesiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat Depremi, Yerel Yönetim, Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Şubat depremi unutulmadı, Osmangazi'de anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:27
Suudi Arabistan’a giden En-Nesyri’den Fener taraftarını delirten sözler
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
08:03
Depremde kaybolan Furkan’ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum
Depremde kaybolan Furkan'ı arayan baba: Epstein belgelerini didik didik tarıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 09:10:10. #7.11#
SON DAKİKA: 6 Şubat depremi unutulmadı, Osmangazi'de anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.