6 Şubat depremi unutulmadı, Osmangazi\'de anma töreni düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Meydanda kurulan alanda hazır bulunan ekipler eşliğinde önce saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşu sırasında çalınan sirenler deprem anını hatırlatırken, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Esendemir, Adıyamanlılar Dernek Başkanı Ramazan Alp, çok sayıda arama kurtarma ekibi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Anma programında Adıyamanlılar Dernek Başkanı Alp depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, yapı güvenliğinin önemine dikkat çekti. Alp, "Deprem öldürmez, bina öldürür sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Millet olarak büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden ilk saatlerden itibaren yardımlar bölgeye ulaştı. Günlerce bölgede kalan, tüm zorluklara rağmen destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Esendemir ise depremin üzerinden üç yıl geçtiğini fakat bu sürenin depremzedeler ve yakınları için daha farklı olduğunu hatırlatarak, "Resmi kayıtlara göre 53 bin vatandaşımızı kaybettik. Kayıtlara girmeyenlerle birlikte bu sayı belki daha da fazla. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bu deprem yerel yönetimlere sorumluluklarını yeniden hatırlattı. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Osmangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin 24 saat teyakkuz halinde olduğunu belirten Esendemir, ilçe genelinde 159 toplanma alanı bulunduğunu ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Her mahalleye bir afet konteyneri yerleştirmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Esendemir, "Nüfusumuzun yüzde 44'ünü bir çatı altında toplayabilecek barınma alanına sahibiz. Bu oran ortalamanın üzerinde. Ancak bunu yeterli görmüyor, daha fazlasını yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından katılımcılar ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Mutlu Esendemir'in arama kurtarma ekiplerinin oluşturduğu stantları ziyaret etmesiyle sona erdi. - BURSA