Bursa'da Dev Ekranlarla EURO 2024 Maçı İzlenebilecek

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki Portekiz maçını tüm vatandaşların büyük bir coşku içerisinde izleyebilmesi için 'Sandalyeni kap gel' diyerek Kent Meydanı, Mihraplı Parkı, Kumla İskele Meydanı ve Yıldırım Sağlık Parkı'na dev ekranlar kuruyor.

Yarın akşam 19.00'da oynananak Türkiye - Portekiz maçı da belirtilen noktalarda izlenebilecek. - BURSA