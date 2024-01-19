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Bursa'da domuz sürüsü ana yola böyle atladı
BURSA - Bursa'da karayoluna aniden çıkan domuz sürüsü kameraya yansıdı.
Olay, Bursa- Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunun karşısına geçmek isteyen domuz sürüsü bir anda ana yola atladı. Sürücüler dikkatli bir şekilde dururken sürü ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
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