Bursa'da 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' Konferansı Düzenlendi

Bursa\'da \'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar\' Konferansı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' konferansında Başkan Mustafa Bozbey, öğretmenlerin ve gençlerin eğitimdeki rolü üzerine konuştu. Konferans, eğitim sürecinin önemini vurgulamak ve yapay zeka gibi modern konuları ele almak amacıyla gerçekleştirildi.

18.01.2025 15:39  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' konferansında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, "Öğretmenlerimiz geleceği inşa etme yolundaki en önemli rehberlerimizdir. ve sevgili gençler, başarıya giden yolda, attığınız her adımda daima yanınızdayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' konferansı, 'Eğitimi yeniden düşünmek: sınırların ötesinde bir gelecek" temasıyla gerçekleştiriliyor. Eğitim sürecinin önemini vurgulamak ve günümüzde bilgiye erişim yollarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan zorlukları ele almak amacıyla hazırlanan konferans, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde eğitmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla yapıldı. Konferansa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Altunsoy, Mehmet Emin Direkçi, Mehmet Yıldız ve Mehmet Tözün Bingöl, daire başkanları, şube müdürleri ve eğitim gönüllüleri katıldı.

"Fırsat eşitliğine önem veriyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yapay zekanın münazara edildiği ve önem verildiği bir ortamda 'Eğitimi yeniden düşünmek: sınırların ötesinde bir gelecek' temasıyla konferansın düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ve öğretmenlere daha güçlü bir eğitim altyapısı sunmak için çalıştığını söyleyen Başkan Bozbey, "Hem okullara ihtiyaçlarını karşılama noktasında destek oluyoruz, hem de gençlerin yaşamlarına çeşitli desteklerle katkı sunuyoruz. Teknoloji ve eğitimi bir arada düşündüğümüz projelerle vizyonumuzu güncelliyor ve şekillendiriyoruz. Eğitim sisteminin geleceğine dair ufkumuzu açacak konferanslar, çalıştaylar, eğitim programları düzenliyoruz. Yenilikçi bakış açımızla Bursa Yuvam merkezlerimizde, eğitim programımızı güncelledik. Kurslarımızı da aynı şekilde geliştirerek kentimize kazandırdık. Tüm çalışmalarda fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Burskoop aracılığıyla 10 binin üzerindeki üniversite öğrencisine yaklaşık 165 milyon liralık destek sunuyoruz" dedi.

"Öğretmenlerimiz en önemli rehberlerimizdir"

Düzenlenen konferansta özgün, eleştirel ve etik düşünebilen bireyler yetiştirmek amacıyla nasıl yöntemler izlenmesi gerektiğinin konuşulacağını söyleyen Başkan Bozbey, sorgulayan gençliği önemsediklerini dile getirdi. Gençlerin ve öğrencilerin yeni teknolojiye daha hızlı adapte olduğunu, bu durumun ise öğretmen ile öğrenci arasında iletişim kopukluğuna neden olabileceğini anlatan Başkan Bozbey, "Bunu aşmanın yollarını uzman eğitmenlerimizden öğrenmiş olacağız. Dönüşüm sürecinde, kimlik, kültür ve ahlak gibi kavramlar, eğitim sistemimizin ana unsurları olmalıdır. Çünkü dijital çağda, bilgiyi doğru ve etik bir şekilde kullanmanın da beceri haline geldiğini görüyoruz. Bu konferansın, yeni bakış açıları geliştirmemize, eğitimdeki zorluklara yönelik birlikte çözümler üretmemize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Geleceğin dünyasını bugünün eğitimiyle kuracağız. Öğretmenlerimiz bu geleceği inşa etme yolundaki en önemli rehberlerimizdir. ve sevgili gençler, Bursa'mız sizlerle daha güçlü. Başarıya giden yolda, attığınız her adımda daima yanınızdayız" dedi.

Konferans açılış töreninin ardından PISA Eğitim Direktörü Andreas Schleicher tarafından 'PISA sonuç raporu değerlendirmesi', Eğitim Bilimci Doç. Dr. Özgür Bolat tarafından 'Eğitimde ödül ve övgünün riskleri' ve Eğitim-Yönetim Danışmanı Hale Güneş tarafından 'Öğrenme merakla başlar' başlıklı sunum yapıldı.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik tarafından konuşmacılara günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Yapay Zeka, Konferans, Teknoloji, Politika, Eğitim, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:50 Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı
19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:17 Bebeğin Ölümü İddiası: Aile Hastaneyi Şikayet Etti Bebeğin Ölümü İddiası: Aile Hastaneyi Şikayet Etti
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:38:04. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Eğitimde Yeni Yaklaşımlar' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.