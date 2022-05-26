Bursa'da 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' masaya yatırıldı

26.05.2022 14:28
Bursa'da 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' masaya yatırıldı

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bursa Konuşuyor toplantısında, 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' konusu masaya yatırıldı.

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bursa Konuşuyor toplantısında, 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' konusu masaya yatırıldı.

Yerel karar alma mekanizmalarına toplumun tüm katmanlarının katılımını amaçlayan Bursa Kent Konseyi, "Herkes için 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları'" başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısı düzenledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Seminer Salonu'ndaki programa, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, engelli dernekleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, geçtiğimiz aylarda Engelliler Meclisi'nin engelli sağlık kurulu raporlarındaki aksaklıklardan doğan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalıştay düzenlediğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının ve alandaki uzmanların katılımı ile çalıştayın organize edildiğini söyleyen Orhan, engelli sağlık kurulu raporları ile ilgili örnek vakalar ve işleyiş prosedürleri üzerinde incelemeler yapıldığını ifade etti. Orhan, "Bugün çalıştay sonucu çıkan raporu masaya yatırıyoruz. Sizlerin de değerli katkılarıyla, raporu son şekline getirip ilgili kurumlara göndereceğiz" dedi.

Toplantının ilk oturumunda Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Ayhan Zenbilci'nin moderatörlüğünde Uzman Süleyman Akbulut tarafından, 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' çalıştayı sonucu ortaya çıkan rapor ile ilgili bilgiler verildi. Toplantının ikinci oturumunda ise katılımcılar tek tek söz aldı.

Toplantıda; rapor alım süreçlerinde yaşanan sorunlar, rapor alımlarındaki medikal yaklaşımın doğurduğu sorunlar, raporla erişilen rehabilitasyon-sağlık hizmetlerinde ve sağlık yardımlarında yaşanan sorunlar, rapor içeriklerinde yaşanan derece-içerik farklılıklarına bağlı engelli aylık ya da bakım yardımı kesintileri, raporların derece içerik sorunlarının engellilerin eğitim haklarına yansıyan olumsuzlukları, raporların engellilerin vergi hizmetlerinden muafiyetlerine ettiği olumsuz etkileri başlıkları ön plana çıktı. - BURSA

Bursa'da 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' masaya yatırıldı
Bursa'da 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' masaya yatırıldı
Bursa'da 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' masaya yatırıldı
YORUMLAR
500
Sevgilisinden dayak yiyen kadını kurtaracaktı! Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı Sevgilisinden dayak yiyen kadını kurtaracaktı! Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı Gelinlik giyen damak, geline taş çıkardı Gelinlik giyen damak, geline taş çıkardı
Kaynak: İHA

Şevket Orhan, Kent Konseyi, Engelli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' masaya yatırıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:22 İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:33:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Engelli Sağlık Kurulu Raporları' masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement