Bursa\'da kamusal işgale geçit yok

29.01.2026 10:07  Güncelleme: 10:09
Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların kamusal alanlarda engelsiz hareket edebilmesi için denetimleri artırma kararı aldı. Zabıta Koordinasyon Toplantısı'nda, işgallerin önlenmesi ve erişilebilirlik konuları ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinin zabıta ekipleri, özel gereksinimli bireyler ve yaş almış vatandaşların kentte engelsiz hareket edebilmesi için kamusal alan işgallerine karşı denetimleri artırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Zabıta Koordinasyon Toplantısı, Osmangazi Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, özellikle engelli vatandaşlar ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan grupların kent içinde rahat gezebilmeleri ve bir yerden bir yere rahat ulaşabilmeleri için yapılacak çalışmalar ele alındı. Uzun süredir sorun teşkil eden bölgelerde kamusal alan işgallerine yönelik denetimlerin artırılmasına karar veren zabıta teşkilatı, işgaliye sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ve erişilebilirliği engelleyen uygulamaların ortadan kaldırılması için harekete geçecek.

Denetimler arttırılacak

Koordinasyon toplantısında, engelli ve yaşlı bireylerin kaldırım, yaya yolu ve ortak kullanım alanlarını güvenli ve engelsiz şekilde kullanabilmelerinin önemine dikkat çekildi. Bu amaçla il genelinde eş zamanlı ve koordineli denetimlerin artırılarak sürdürüleceği vurgulandı.

Buluşmada, çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırılması, yaklaşan Ramazan ayı boyunca özellikle camiler ve turistik alanlarda dilencilik faaliyetlerine karşı kontrollerin yoğunlaştırılması da kararlaştırıldı. Hurda araçların muhafaza edilebileceği depo ve otopark alanlarının oluşturulması, sahipsiz hayvanların geçici olarak barındırılabileceği alanların temini ve teslim süreçlerinin düzenlenmesi de ele alındı.

Öte yandan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3. maddesi kapsamında uygulanan faaliyetten men ve idari para cezalarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yürütülecek ortak çalışmalar da konuşuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

