Bursa\'da gece seferleri devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ tarafından cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gecelerde sunulan gece ulaşım hizmetlerinin, yolcu talepleri, kullanım yoğunlukları ve işletme verimliliği analizleri doğrultusunda yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Bursa'nın en önemli konularından biri olan ulaşımı rahatlatmak ve konforu arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşımı ve BursaRay hatlarını vatandaşların ihtiyaçlarına göre planlıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gecelerde sunulan gece ulaşım hizmetlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "BURULAŞ olarak, kent içi ulaşım hizmetlerini vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli değerlendiriyor ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Yapılan güncelleme ile gece saatlerindeki ulaşım hizmeti, BursaRay hattı güzergahında hizmet verecek otobüs seferleri aracılığıyla sürdürülecektir. Otobüsler, BursaRay güzergahı boyunca saatte bir düzenli seferler gerçekleştirerek vatandaşlarımızın gece ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecektir.

Yeni düzenleme ile mevcut hizmetin erişilebilirliğinin korunması, kaynakların daha etkin kullanılması ve yolcularımıza sürdürülebilir bir ulaşım hizmeti sunulması hedeflenmektedir.

Yolcularımızın seyahatlerini planlarken güncel sefer saatlerini takip etmelerini önemle rica ediyor, anlayışları ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA