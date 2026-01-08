Mudanya yolu trafiğine kalıcı çözüm - Son Dakika
Mudanya yolu trafiğine kalıcı çözüm

08.01.2026 12:03  Güncelleme: 12:05
Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerini kapsayan bölgede inşaatı süren Geçit Köprüsü, ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmeyi amaçlıyor. 5 şeritli olarak tasarlanan köprü, trafik akışını düzenleyecek ve bisiklet yoluyla sürdürülebilir ulaşım sağlayacak.

Bursa'da Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinin kesiştiği ve Bademli ile Geçit'i kapsayan bölgedeki köprü inşaatını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki ulaşım sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedefliyor.

Bursa'nın ulaşım sorununu bilimsel veriler ışığında çözmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Yolu üzerindeki dar boğazı ortadan kaldıracak Geçit Köprüsü Projesi'ni aralıksız sürdürüyor. Nilüfer Çayı üzerinde 42 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yapılması planlanan Geçit Köprüsü'nde, şu ana kadar 58 adet fore kazık imalatı tamamlandı. Çalışmaların 5 gece sürmesi planlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri yoğun mesai harcayarak işlemleri eksiksiz yürütüyor. 00.00-06.00 saatleri arasında Mudanya-şehir merkezi istikameti trafiğe kapatılırken, köprünün en önemli aşamalarından olan 20 adet öngerme kirişinin montajı ekipler tarafından büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilerek ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesi sağlanıyor.

Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kilit noktalarında bulunan ve Bademli ile Geçit'i kapsayan bölgede uzun süredir yaşanan trafik sorununun, köprü inşaatı ve yol genişletme çalışmalarıyla rahatlaması hedefleniyor. 5 şeritli olarak inşa edilen köprü, yol düzenlemeleriyle birlikte mevcut ağlara entegre edilecek. Mudanya'ya devam eden araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçlar için ayrı şeritler oluşturularak trafik akışı kesintisiz hale getirilecek. Böylece bölgedeki ulaşım sorunu önemli ölçüde hafifleyecek. Şeritlerden biri ise bisiklet yolu olarak tasarlanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Mudanya, Trafik, Ulaşım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
