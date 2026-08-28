Bursa’da Geçit Köprüsü bağlantı yollarında 15 günlük çalışma
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Geçit Köprüsü bağlantı yollarındaki çalışmalar nedeniyle 29 Ağustos 2026'dan itibaren 15 gün süreyle trafik düzenlemesi yapılacağını duyurdu. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi ve alternatif güzergahları kullanması istendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Geçit Köprüsü bağlantı yollarının yapımı kapsamında yol düzenleme ve trafik aktarım çalışması yapılacağı bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 29 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 15 gün boyunca devam edecek. Çalışmalar süresince bölgede trafik akışında düzenlemeler ve aktarım uygulamaları gerçekleştirilecek.
Yetkililer, sürücülerin çalışma süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
Kaynak: İHA
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