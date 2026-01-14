Büyükşehir'le öğrencilerin kayak keyfi - Son Dakika
Büyükşehir'le öğrencilerin kayak keyfi

14.01.2026 10:09  Güncelleme: 10:11
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kayak Projesi' kapsamında Uludağ ile tanışan gençler, kayak sporunu öğreniyor ve karın tadını çıkarıyor. 17 ilçeden 200 çocuk, uzman eğitmenler eşliğinde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kayak Projesi' kapsamında Uludağ ile ilk kez tanışan gençler, hem kayak sporunu öğreniyor hem de karın tadını doyasıya çıkarıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından antik çağdan günümüze uzanan, Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağına 'Uludağ' isminin verilişinin 100. yılı dolayısıyla başlatılan '1000 Çocuk Kayak' projesi', tüm hızıyla devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 17 ilçede Uludağ'a hiç çıkmamış ve kayak yapmamış öğrenciler arasından seçilen çocuklar, Uludağ'a çıkıp kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. 2026 yılında gruplar halinde toplam 1200 öğrencinin yararlanacağı projenin son konukları, Keles, Harmancık, İznik ve Karacabey'den gelen 10-15 yaş arasındaki toplam 200 çocuk oldu. Uzman eğitmenler tarafından kayak eğitimi alan öğrenciler, serbest zaman etkinlikleri ile de karın tadını çıkardı. Etkinlik, yıl boyunca devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Uludağ, Çocuk, Yerel, Son Dakika

