Bursa\'da Gençlerle Estetik Projesi Hayata Geçirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlerle Kent Estetiği' etkinliğinde eline boya fırçası alan liseli gençler, kente dair hayallerini tuvallere ve trafolara yansıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından kamusal alanlarda estetik farkındalığı artırmak ve gençlerin kentsel aidiyetini güçlendirmek amacıyla 'Gençlerle Kent Estetiği' etkinliği düzenlendi. Bursa Erkek Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen üç aşamalı proje, gençleri sanatsal üretim yoluyla kent estetiğinde buluşturuyor.

Bu kapsamdaki etkinliklerin ilki, Merinos Parkı Burfaş Kafe yanında hazırlanan alanda yapıldı. Tuval üzerine akrilik boya ile özgün resimler üreten öğrenciler, kentsel estetiğe dair düşüncelerini sanatla ifade etme imkanı buldu. Doğayla iç içe resim yaparak güzel bir gün geçiren öğrenciler, etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen etkinliklerin ikincisinde ise, gençler kamusal alandaki trafoları boyadı. Zemin hazırlığı ve astarlama işlemleri tamamlanan, iş güvenliği önlemleri alınan trafo yüzeyinde, öğrenciler kent dokusuyla uyumlu görsel sanat uygulamaları yaptı. Ellerindeki fırçalarla trafoları özenle boyayan gençler, altyapı unsurlarının estetikle buluşmasına katkı sağladı.

Çevre Haftası kapsamında yapılacak üçüncü etkinlik ise Güzelyalı sahilinde yapılacak. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'ne ait atık malzemeler, öğrenciler tarafından yeniden işlenerek estetik ürünlere dönüştürülüp sahilde sergilenecek. Çalışmayla, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm temaları, sanatsal üretimle desteklenmiş olacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gelecek nesillere daha temiz ve daha estetik bir Bursa bırakılmasını önemsediğini, bu doğrultuda gençlerle birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bursa Erkek Lisesi ile üç tane sosyal sorumluluk projesi sürdürdüklerini ifade eden Tanrıöver, "İlk olarak gençlerimizle Merinos Parkı'nda resim etkinliği düzenledik. Ardından Kültürpark'ta kamusal alanda trafo boyama etkinliği düzenledik. Bu sosyal sorumluluk projelerine öğrencileri de dahil ediyoruz. Bu çalışmalarımızı tüm okullara yaymak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gülümsetmeye ve onlarla beraber gülümsemeye devam edeceğiz" dedi. - BURSA