Bursa’da hayvanlara şiddet iddiası: Apartmandan dehşet çıktı, mahalleyi pireler bastı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kullanılmayan 3 katlı bir apartmanda çok sayıda hayvanın kötü şartlarda tutulduğu ve şiddete maruz kaldığı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Apartmandan 15 tavuk, 1 kedi ve 2 köpek çıkarılırken, köpeklerden birinin ölü olduğu belirtildi. İçeriden çıkarılan hayvanlar korkmuş ve perişan halde bulundu, apartmandan yayılan pireler ise mahalleyi istila etti. Vatandaşlar, çocuklarını hastaneye götürdüklerini belirterek bölgenin tamamen dezenfekte edilmesini istedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan 3 katlı apartman, mahalle sakinlerinin iddiasına göre uzun süredir hayvanların kötü şartlarda tutulduğu bir adrese dönüştü. Apartmandaki hayvanların bakımsız ve sağlıksız şartlarda yaşadığı, bazı hayvanların ise telef olduğu öne sürüldü.

Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine apartmanda ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Yapılan müdahalede 15 tavuk, 1 kedi ve 2 köpek çıkarıldı. Köpeklerden birinin ölü olduğu belirtilirken, acil müdahale gereken hayvanların Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri, apartmandan çıkarılan hayvanların durumunun kendilerini dehşete düşürdüğünü söyledi. Hayvanların korkmuş, zayıf ve bakımsız halde bulunduğunu öne süren vatandaşlar, bazı hayvanların ise telef olduğunu iddia etti.

"Hayvanlar açlıktan, susuzluktan perişan haldeydi"

Sokakta yaşayan Mehmet Bulut, apartmandaki hayvanların uzun süredir kötü şartlarda tutulduğunu öne sürerek, "O hayvanlar açlıktan, susuzluktan yolunmuş, üstlerinde tüy yok. Böyle bir hayvan beslemek olmaz. Sokağa bıraksaydı biz daha iyi bakardık o hayvanlara" dedi.

Bulut, apartmanda daha önce de ölü hayvanlar bulunduğunu öne sürerek, yaşananların yıllardır devam ettiğini iddia etti.

Dehşetin ardından mahalleyi pireler bastı

Apartmandaki hayvanların bulunduğu ortamdan yayıldığı öne sürülen pireler ise mahalle sakinlerinin en büyük şikayeti haline geldi.

Pirelerin sokak geneline yayıldığını ve evlere kadar girdiğini belirten Bulut, kendi imkanlarıyla ilaçlama yapmalarına rağmen sorunun tamamen çözülemediğini dile getirerek, "Tüm sokak pire, böcek doldu. İlaçlıyoruz, lavanta suyu püskürtüyoruz, yapmadığımız şey kalmadı ama bir çare bulamadık. Şimdi biraz hafifledi, içerideki hayvanları atınca ama yine devam ediyor. Her yerimiz pire dolu, sokağa çıkamıyoruz" ifadelerinde bulunan Bulut, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

"Üç çocuğumuzu hastaneye götürdük"

Pirelerin çocuklarını da etkilediğini öne süren Bulut, "En son çare çocukları hastaneye götürdük. Üç çocuğa iğne vurdular, ambulans da geldi. Rapor kayıtlarımızda, hastane kayıtlarımızda var" ifadelerini kullandı.

Pirelerin evlere kadar yayıldığını iddia eden Bulut, "Evime misafir davet edemiyorum. Bir defa ettim, sonra hastaneye götürdüm misafirlerimi. Buranın tamamen dezenfekte edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"En az 300 şikayet vardır"

Sorunun yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini öne süren Bulut, yetkililere çok sayıda şikayette bulunulduğunu söyledi, "Bu olay 10 senedir sürüyor. Defalarca söylediğimiz, en az 300 şikayet vardır bu şahsın hakkında. Defalarca imza topladık, şikayet oluşturduk, bitmedi, hiç bitmedi" diyen Bulut, kalıcı çözüm istedi.

Bulut ayrıca hayvanların sahibinin Mudanya'da yaşadığını ve apartmana 2-3 günde bir geldiğini öne sürerek, hayvanların düzenli olarak beslenmediğini iddia etti.

Mahalle sakinleri, hayvanların yaşam şartlarının araştırılmasını, apartmanın ve çevresinin kapsamlı şekilde temizlenip dezenfekte edilmesini ve pire sorununa kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.