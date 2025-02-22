Bursa'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bursa\'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardan kapanan 235 köy yolunda ve buzlanma olaylarına karşı 460 personel, 65 iş makinesiyle müdahale ediyor. Ekipler, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

22.02.2025 13:55  Güncelleme: 13:58
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Bursa'da kardan dolayı kapanan 235 köy yolunda ekipler hummalı şekilde çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst geçitler, kaldırımlar ve metro girişlerindeki buzlanma olaylarına ekipleriyle anında müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AKOM koordinasyonunda 17 ilçedeki 1061 mahallede gece gündüz demeden karla mücadele çalışmaları sürdürüyor. Kapanan mahalle yollarına ve an arterlere anında müdahalede bulunan ekipler, gizli buzlanma ve karın aniden bastırması nedeniyle yaşanan kısa süreli sorunları ortadan kaldırdı. 22 Şubat Cumartesi günü gece 12'den gündüz 12'ye kadar yapılan karla mücadele çalışmaları kapsamında iki vardiya halinde toplam 460 personel, 65 iş makinası, 35 kar küreme, 21 kürekli tuzlama ekibi ve 38 araçla kardan kapanan 235 mahalle yoluna müdahale etti. Kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri de buzlanmaya karşı tuzlama, solüsyon ve küreme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hafta içi 200 personelle çalışmalara katılan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, hafta sonu toplam 30 kişilik 8 ayrı ekiple yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, meydan, bulvar, altgeçit, üstgeçit hastane girişleri, kaldırımlar ve ihbar gelen noktalar başta olmak üzere 73 farklı noktada buzlanma olaylarına anında müdahale ediyor. Acil müdahale mangası gibi çalışan ekipler, 153 İhbar Hattı üzerinden gelen şikayetlere hızla yanıt vererek çalışmalara destek sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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