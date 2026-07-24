Bursa'da Kedi Kliniği Karıştırdı - Son Dakika
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Bursa'da Kedi Kliniği Karıştırdı

Bursa\'da Kedi Kliniği Karıştırdı
24.07.2026 13:13
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Kısırlaştırılmak için veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi, ortalığı birbirine kattı.

Bursa'da kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi, operasyon öncesinde ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken, veteriner çalışanları hayretlerini dile getirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen bir sokak kedisi, operasyon öncesinde sergilediği sıra dışı hareketlerle klinikte ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak Türkiye'nin gündemine oturdu.

Klinikte yaşanan hareketli anlarda kedi, bulunduğu alandan aniden fırlayarak kliniğin tavan lambasını düşürdü, çalışanlara zor anlar yaşattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşadıkları şoku anlatan veteriner teknikeri Gözde Genç, kedinin sokak kedisi olduğunu belirterek, "Hayatımın şokunu yaşadım. Ben böyle bir şey görmedim. Resmen deprem oluyor sandım" dedi.

Veteriner hekim Talat Ergün ise meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Balıklama atladı, ışığa girdi" ifadelerini kullandı.

Sokak kedisinin klinikte yaşattığı hareketli anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Yerel, Bursa, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Kedi Kliniği Karıştırdı - Son Dakika

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