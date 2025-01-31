Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çağrısı: Başkan Bozbey, Yıldırım İçin Acil Önlemler Gerektiğini Belirtti - Son Dakika
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Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çağrısı: Başkan Bozbey, Yıldırım İçin Acil Önlemler Gerektiğini Belirtti

Bursa\'da Kentsel Dönüşüm Çağrısı: Başkan Bozbey, Yıldırım İçin Acil Önlemler Gerektiğini Belirtti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinin acil kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekerek, yapıların dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, bölgedeki sosyal ve spor alanları eksikliğinin giderileceğini ifade etti.

31.01.2025 18:33  Güncelleme: 18:35
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini, bölgedeki hızlı gelişimin iyi ve kötü taraflarını gördüklerini belirterek, "Burası deprem olduğunda fazlaca hasar görebilecek bir bölgedir. O yüzden bir an önce kentsel dönüşüme tabi tutularak büyük bölgeler halinde planlanıp yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesi, Yıldırım ilçesiyle devam etti. Proje çerçevesinde bugüne kadar 15 ilçeye makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, son olarak tüm yönetim kadrosu ile birlikte Yıldırım ilçesinde temaslarda bulundu.

İlk olarak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e temaslarında CHP Yıldırım İlçe Başkanı Necmettin Su da eşlik etti. Kentsel dönüşüm konusunda Yıldırım Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir şekilde daha hızlı adımlar atması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, Yıldırım ilçesinde hayata geçirilen sosyal yaşam alanları, spor tesisleri ve turizm alanındaki projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"Hukuk hepimiz için geçerli"

Başkan Mustafa Bozbey, ziyaretin ardından Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nda vatandaşlarla buluştu. Otobüste bulunan makamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı.

"Yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor"

Bursa'ya geldikten sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret ettiklerini anlatan Başkan Bozbey, Yıldırım'ın sorunlarını bildiklerini söyledi. Kendisinin aynı zamanda bir Yıldırım çocuğu olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Gençliğimin önemli bir bölümü Yıldırım Mesken'de geçti. Aynı zamanda bölgedeki gelişimin iyi ve kötü taraflarını da biliyorum. Yıldırım çok hızlı ve göçle gelişen bir bölgedir. Buna bağlı olarak yoğun yapılaşmasına göz yumulan bir süreç yaşandı. Buradaki vatandaşlarımız mahallesinde yaşamaktan memnun ama kentsel ihtiyaçların olmamasından dolayı da memnuniyetsizliği var. Yeşil alan, yol, otopark, kültür evleri, spor alanları gibi alanlara yönelik kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun yanında ruhsatsız yapılaşan veya mühendislik yüzü görmemiş binaların olmasından dolayı bir deprem olduğunda fazlaca hasar görebilecek bir bölgedir. Buraların bir an önce kentsel dönüşüme tabi tutularak büyük bölgeler halinde planlanıp yapıların dirençli hale getirilmesi gerekiyor. İnsanların da o yapılarda güven içerisinde oturması gerekiyor" dedi.

"Yıldırım halkına Nilüfer'deki yaşamı sunmak bizim sorumluluğumuz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile önümüzdeki süreçte özellikle kentsel dönüşüm konularında birlikte hareket etmeyi ve sorunları çözmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Başkan Bozbey, "İnsanlardan daha çok 'niye büyük sosyal alanlar yok, Yıldırım'ın merkezinde niye spor alanları yok' gibi şikayetler alıyoruz. Bunları da önümüzdeki süreç içerisinde planlayarak sorunları çözmeyi hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Yıldırım halkına da Nilüfer'deki yaşamı sunmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz Yıldırımlıları düşünüyoruz. Onlarla ilgili birçok projeyi yaşama geçireceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kentsel Dönüşüm Çağrısı: Başkan Bozbey, Yıldırım İçin Acil Önlemler Gerektiğini Belirtti - Son Dakika

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