Bursa\'da Kıbrıs Barış Harekâtı\'nın 51. yıl dönümü töreni

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi tarafından düzenlenen törene katıldı. 20 Temmuz 1974'ün bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, bu 1974'te o Temmuz sabahı yola çıkan kahramanların eseridir" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi tarafından, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otçu, önceki dönem Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü Faruk Uysal, Işıklar Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanları ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlama töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "51 yıl önce gerçekleştirilen bu harekat, yalnızca soydaşlarımızı korumakla kalmamış, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atarak tarihimizde bir dönüm noktası olmuştur. Bu anlamlı günde; Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, fedakarlıklarıyla milletimizin gururu olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, bu 1974'te o Temmuz sabahı yola çıkan kahramanların eseridir. Bursamızda barış harekatına katılmış 960 gazimiz yaşamaktadır. Bursa olarak her zaman toprak bütünlüğümüzü, milletimizin birliğini, kardeşliği ve dayanışmayı savunduk, savunmaya da devam edeceğiz" dedi. - BURSA