Bursa'da Kocasu Çayı'nda Yeni Rafting Parkurları Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Kocasu Çayı'nda Yeni Rafting Parkurları Açıldı

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Keles ilçesindeki Kocasu Çayı'nda, rafting tutkunları için 3 yeni parkur hizmete girdi. Proje, Keles'in turizmini geliştirmeyi ve macera arayanlara eşsiz deneyimler sunmayı hedefliyor.

02.12.2024 11:47  Güncelleme: 11:51
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Bursa'ya yeni rafting parkuru

Keles'teki Kocasu Çayı'nda yeni rafting parkurları hizmete açılıyor

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde bulunan Kocasu Çayı'nda, rafting tutkunları için önemli bir gelişme yaşandı.

BAKUT Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Cihat Öz'ün öncülüğünde, Keles Belediyesi iş birliği ile yapılan düzenlemeler sonucu, Gelemiç, Kemaliye ve Kocasu Parkuru'nda toplamda 20 adet rapit (zorluk derecesi yüksek noktalar) oluşturularak, 3 yeni rafting parkurunun çalışmaları tamamlandı. Bu projeyle birlikte, Keles ilçesinin turizmine büyük katkı sağlayıp. Kocasu Çayı'ndaki parkurlar, macera ve adrenalin tutkunları için artık daha heyecan verici bir durum oluşturacak. Vahşi doğanın içinde yer alan bu parkurlarda, rafting etkinlikleri katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. Projenin gerçekleştirilmesiyle Keles, sadece yerel değil, ulusal düzeyde de bir doğa turizmi merkezi olmayı amaçlıyor.

Bursa\'da Kocasu Çayı\'nda Yeni Rafting Parkurları Açıldı
Kaynak: İHA

Turizm, Yerel, Yaşam, Keles, Bursa, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Kocasu Çayı'nda Yeni Rafting Parkurları Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kocasu Çayı'nda Yeni Rafting Parkurları Açıldı - Son Dakika
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