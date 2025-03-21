Bursa'da Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Bursa'da Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi Hayata Geçiyor

Bursa\'da Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi Hayata Geçiyor

Yıldırım Belediyesi'nin hazırladığı Kooperatifçilik Gelişim Merkezi projesi, BEBKA tarafından hibe desteğine layık görüldü. Proje, Güney Marmara'daki tüm kooperatiflere hizmet verecek ve kadına yönelik girişimcilik desteklenecek.

21.03.2025 13:21  Güncelleme: 13:24
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Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin kooperatiflere üretim, tanıtım, eğitim, Ar-Ge desteği sağlamak için hazırlamış olduğu Kooperatifçilik Gelişim Merkezi projesi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hibe desteğine layık görüldü. Proje Güney Marmara'daki tüm kooperatiflere hizmet verecek. Projenin kabulü dolayısıyla Bursa Valiliğinde düzenlenen imza törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Yeşilay Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve ilgili yöneticiler katıldı.

Bursa'ya hizmet edecek

Kadınların dahil olmadığı veya dışlandığı bir ekonomik sisteminin başarılı olmasının mümkün olmadığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu düşünce ile kadınlarımız için ilçemize 15 kadın kooperatifi ve 25 kadın eğitim ve girişimcilik merkezi kazandırdık. Kooperatifçilik Gelişim Merkezi'miz sadece Yıldırım'a değil bölgemizde faaliyet gösteren 20 kadın Kooperatifine kurumsal kapasitesini arttırma, e-ticaret, web sayfalarının kurulumu, marka patent ürün geliştirme ve Ar-Ge eğitimleri verecek" dedi.

Yıldırım öncülük ediyor

Bu kooperatiflerin ürünlerini tanıtabileceği katalog çekimleri yapabileceği ve tanıtım filmleri çekebileceği tam donanımlı bir stüdyo kuracaklarını da kaydeden Başkan Yılmaz, "Bursa'mızın kültürle yaşatılması amacıyla İznik'ten Mustafakemalpaşa'ya 6 ilçede kültürel miras envanter araştırması yapılarak 5 coğrafi işaretli ürün ve 5 de tescilli ürün çalışması yapacağız" diye konuştu. Yıldırım Belediyesi'nin kadınların üretime dahil edilmesi için elzem olan kooperatifçilik faaliyetleri alanında Bursa'ya öncülük ettiğini belirten Vali Erol Ayyıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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