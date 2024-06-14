Bursa'da Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika
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Bursa'da Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15-19 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca kent içi toplu taşıma araçlarının ve Bursaray hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

14.06.2024 13:39
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15-19 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca kent içi toplu taşıma araçlarının ve Bursaray hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla 15-19 Haziran tarihleri arasında kent içi toplu taşıma araçlarının ve Bursaray hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, hafta sonu ülkece 4 günlük bir bayram telaşı yaşayacaklarını, bu süreçte ulaşımın da büyük önem taşıdığını hatırlattı. Özellikle Arife Günü'nden itibaren artacak olan mezarlık ziyaretleri noktasında tedbir aldıklarını söyleyen Fahrettin Beşli, "Bayram ziyaretleri sırasında şehir içi ulaşımda aksama yaşanmaması için de bazı tedbirler aldık. Daha da önemlisi Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bayram boyunca ayakta yolcu taşıyan şehir içi toplu ulaşımı ve raylı sistem hatlarını ücretsiz yapıyoruz. Ücretsiz ulaşım, 16 Haziran sabahı 06.00'dan başlayarak bayramın son günü olan 19 Haziran gecesi 24.00'a kadar sürecek. Bursalılar ücretsiz bir şekilde yolculuk yaparken bizler de onları sevdiklerine kavuşturmanın telaşını yaşayacağız. Yoğunluğun artacağını hesaba katarak, bazı hatlarda daha sık seferler düzenleyeceğiz. Komuta Kontrol Takip Merkezi'nde yoğunluklar anlık takip edilerek ihtiyaç olan güzergahlara takviye araçlar verilecek" dedi.

Şehirlerarası yolculuklar için de gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Beşli, "Deniz ulaşımı tercih edenler için BUDO'da cumartesi seferlerini uygulayacağız. 6 sefer Mudanya'dan, 6 sefer de Eminönü'nden olmak üzere yolcu yoğunluğunu kaldırmak için cumartesi seferleri düzenlenecek. Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidecek olan yolcularımız için de BBBUS sefer sayısını belirli oranlarda arttırdık. İhtiyaç olması halinde en azami şekilde araç kapasitesi arttırılacak. Otoparklarımız da bayram boyunca Bursa genelinde hizmet veriyor olacak. Hizmetlerin aksamaması için teknik bölümümüz ve idari birimlerimiz nöbette olacak. Bayramın keyifli ve ruhuna uygun yaşanması için taşımacılık ve yolculuk kısmını kolaylaştırmaya çalıştık. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Bursaray'da bu hafta sonu başlamak üzere Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan her gece 30 dakika aralıklarla sabaha kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak. Şehir içi otobüsler de Cumartesi hariç tüm günler Emek, Kestel ve Üniversite istasyonlarından saat 00: 15'te başlayarak 30 dakika aralıklar ile BursaRay güzergahında saat 02: 00'a kadar hizmet verecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kurban Bayramı'nda Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika

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