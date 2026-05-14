Bursa'da Zabıta Teşkilatı'ndan kurban bayramı öncesi koordinasyon toplantısı

14.05.2026 17:42  Güncelleme: 17:53
Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 17 ilçenin zabıta müdürlükleri, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda kurban kesim alanları, atık yönetimi, seyyar satıcı denetimleri ve Alo 153 hattının etkin kullanımı gibi konular ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ev sahipliğinde, 17 ilçenin zabıta müdürlüklerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulanacak tedbirlerin ele alındığı toplantıda, özellikle kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması konusunda sıkı denetimlerin planları konuşuldu. Kurban atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için belediyeler arasında koordineli çalışma yürütülmesi de kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca bayram süresince zabıta ekiplerinin ilçe belediyeleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekildi. Toplantıda, sahil bölgeleri ile kamusal alanlarda işgal ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerin artırılması, tarihi ve turistik bölgelerde ise yetkisiz satışlara kesinlikle müsamaha gösterilmemesi konuları görüşüldü.

Vatandaşların bayram boyunca yaşadıkları sorun ve şikayetleri hızlı şekilde iletebilmeleri amacıyla Alo 153 hattı üzerinden gelen bildirimlerin ilgili ilçe belediyelerine daha etkin ulaştırılması için iletişim altyapısının güçlendirilmesi yönünde karar alındı. Toplantıda ayrıca izinsiz karavan parklarına yönelik denetimlerin artırılması, şehir merkezi ile ilçelerde çevre kirliliğine neden olan kişi ve işletmelere karşı daha sıkı uygulamalar yapılması ve bayram süresince kentte huzurlu bir ortam oluşturulmasına yönelik ortak çalışmaların planlanması kararlaştırıldı. - BURSA

