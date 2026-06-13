Bursa'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Bursa'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Bursa\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı
13.06.2026 14:50
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Bursa Valiliği, kuvvetli sağanak yağış için vatandaşları sel ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyardı.

Bursa Valiliği, öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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