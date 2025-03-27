Bursa'da mezarlık ve camiler bayrama hazır

BURSA - Bursa'daki Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki tüm mezarlık ve camilerde temizlik ve bakım çalışması tüm hızıyla sürüyor.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nda sorunsuz şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 17 ilçede bulunan mezarlık ve camilerde kapsamlı temizlik çalışması ekipler tarafından yürütülüyor. Mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, yolların düzenlenmesi, ilaçlanması ve genel bakım işlemlerini özveriyle sürdürülüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 225 personel ile yaklaşık 13 milyon 670 bin metrekarelik alanda mezarlık temizliğinin ve bakımlarının yapıldığını söyledi. Bayram dolayısıyla mezarlık temizliğine ağırlık verdiklerini belirten Başkan Bozbey, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile bayramda vatandaşlarımızın mezarlıkları daha rahat ve güvenli bir şekilde ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızdan ise, camilerde yapılan temizlik çalışmalarıyla ilgili olarak, "Osmangazi Belediyesi olarak yürüttüğümüz rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra ilçe genelindeki 400 cami ve mescitte de temizlik çalışmaları yapıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli personelimizden oluşturduğumuz ekiplerimiz, aylık ortalama 40 camide temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz, camilerdeki temizlik çalışmalarına yılın 365 günü devam ediyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günlerin kalmasıyla birlikte camilerdeki temizlik çalışmalarına hız verdik. Vatandaşlarımızın hijyenik, ferah ve huzurlu bir ortamda ibadet yapabilmesi adına camilerdeki temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek" dedi.