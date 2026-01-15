Bursalılar Miraç Kandili'nde Ulu Cami'ye akın etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursalılar Miraç Kandili'nde Ulu Cami'ye akın etti

Bursalılar Miraç Kandili\'nde Ulu Cami\'ye akın etti
15.01.2026 21:37  Güncelleme: 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek geceyi dualarla geçirdi. Ulu Cami'de düzenlenen ana programda, cemaat ibadetlerini huzur içinde yerine getirdi ve kandilin anlamı üzerine sohbetler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, cami çıkışında ikramlarda bulundu.

Bursa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek mübarek geceyi dualarla idrak etti. Kent genelinde kandil programları düzenlenirken, ana program Bursa'nın simge ibadethanelerinden Ulu Cami'de gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinden itibaren Ulu Cami'yi dolduran cemaat, manevi atmosferde ibadetlerini yerine getirdi. Ellerini semaya açan vatandaşlar, Miraç Kandili'nin huzurunu hep birlikte yaşadı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunurken, yapılan sohbetlerde gecenin anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kandil dolayısıyla cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yapılan ikramlar cemaatten memnuniyetle karşılandı. Program, yatsı namazının eda edilmesinin ardından edilen dualarla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Etkinlikler, Cemaat, Bursa, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursalılar Miraç Kandili'nde Ulu Cami'ye akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı

22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 22:55:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bursalılar Miraç Kandili'nde Ulu Cami'ye akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.