Bursa\'da Modifiye Tutkunları Bir Araya Geldi

Bursa'da 50'nin üzerinde modifiye tutkunu bir araya geldi. Birbirinden farklı göz alıcı araçların bulunduğu etkinlikte katılımcılar kendi eserlerini sergiledi. Etkinlikte air süspansiyon takılan Togg dikkat çekti.

Bursa'da Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Bursa Büyükşehir Belediyesi Parkı'nda yıl sonu etkinliği gerçekleştirdi. Birbirinden farklı göz alıcı tasarımları ile dikkat çeken 50'nin üzerinde araç görsel şölen oluşturdu. Yarış filmlerindeki sahneleri andıran görüntülerde ses sitemleri ile dikkat çeken araçların yanında, bagajına oyun konsolu yerleştirene kadar pek çok modifiye tutkunu, araçlarının hünerlerini gösterdi. Gecenin en dikkat çeken otomobili ise Türkiye'de ilk kez yapılan air süspansiyonlu Togg oldu.

Sadece ses sistemine 350 bin lira harcadı

Müzik tutkusu nedeniyle aracına yaptırdığı ses sistemine 350 bin lira harcadığını söyleyen Recep Çaylan, "Araba tutkusu çocukluğumuzdan beri var. Yıllarımızı verdik desek yeri var. Bu ilk aracım değil, bunun gibi birkaç tane daha araç yaptım. En son bu arabaya emek sarf ettim. Müzik ruhun gıdasıdır. Ben de bu yüzden aracımı bu şekilde donattım. Aracımı gördüklerinde olumlu ve olumsuz tepkiler alıyorum. Sokak aralarında ses açmıyoruz, yüzde 95 olumlu tepki alıyorum. Ses sistemine 350 bin lira civarında para harcadım. Arabam dikkat çeken bir araç, genelde genç kardeşlerimizin ilgisini çekiyor. Aracın önüne geçip fotoğraf çekilenler oluyor. Aracımı beğenerek yaptım, mutluyum" dedi.

Aracına oyun konsolu kurdu, gittiği yeri internet kafeye çeviriyor

Otomobilinin bagajına kurduğu oyun konsolu ile gittiği yerlerde eşi ve dostları ile keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Buray Çiçek, "Doğduğumdan beri bir araç tutkusu var. Küçüklükte oyuncak araçlarla oynuyorduk. 2 buçuk yıllık emek verdim, karşılığını aldım. Aracıma harcadığım para 100 bin lirayı geçince saymayı bıraktım. Bu işin sonu yok. Müzik sistemi, air, jant gibi malzemelere para harcıyoruz. Evde canımız sıkıldığında Uludağ'a çıkıyoruz. Uludağ'da televizyonumuzu açıyoruz, görenler toplanıyor. Oyun oynayıp şarkı dinleyerek eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Bu motosikletin otomobilleri aratmayacak ses sistemi var

Otomobil aküsü kullanarak motosikletine ses sistemi kuran Oğuzhan Ak, "Daha önce benzer motosikletler görüyordum. Benim farklı olmam lazım diyerek böyle bir şey yaptık. Kaplaması ve ses sistemi tasarımı bize ait. Tabii ki dikkat çekiyor. Sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Ciddi sayıda beğeniliyor. Araçlarda nasıl amfi var ise, bunda da var. Motosikletime 80 bin lira veren oldu. Tesisat ve kaplamadan dolayı bu fiyatı verdiler. Emek verdik, ortaya böyle bir şey çıktı" dedi.

Türkiye'de bir ilk üretim yeri Bursa'da gerçekleşti

Togg'un üretim yeri Bursa'da Türkiye'de ilk defa air süspansiyon taktırdığını söyleyen Hüseyin Karaoğlan, "Fabrikadan aldığımız günden itibaren, havalı süspansiyon işine giriştik. Yerli arabaya yerli jant yapalım dedik, ağabeylerimiz sponsor oldu. Jant ve vakum topu koyduk. Ben herkesleşmeyi sevmediğim için aracımı kişiselleştirdim. Normal hali ile zaten ilgi odağı olan bir marka. Air ve jant takınca daha da ilgi gördü. Anlatılmaz, yaşanır diyelim. Yerli arabaya yerli çalışma yapalım dedik. Başka şehirlere kaptırmak istemedik bu işi. Araba zaten Bursa'da üretiliyor, bizler de Bursalı esnaf olarak arabaya böyle bir şey yaptık" diye konuştu.

"Bu tarz etkinliklerin devamı gelecek"

Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Temel, "Burada derneğimizin her yılsonu yaptığı çay toplantısını gerçekleştiriyoruz. Dernek üyelerimizden 50 araç katıldı. Yaklaşık 100 kişi olarak toplantı yaptık. Her yılsonu yaparak gençler ile bir arada oluyoruz. Bizleri gören vatandaşlarımız da katıldı. Bu akşam güzel bir ilgi ve kalabalık vardı. 2023 yılını bitiriyoruz. 2024 yılında da dernek olarak güzel etkinliklere imza atmak istiyoruz. Bursa'ya yeni bir kulüp daha kurduk. Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği'nin yanına Bursa Motor Sporları Spor Kulübü'nü de kurduk. Gelecek yıl bu etkinliklerin devamını getireceğiz" dedi. - BURSA