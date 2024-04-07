Bursa\'da Muhtarlık Seçiminde Oy Pusulasında Skandal

Bursa'da bir mahallede muhtar seçilen Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan 'Boza' ibaresi matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Farkla kazandığı muhtarlık seçimlerini azanın lakabı ile kaybeden Tunçezer'e destek için mahalle sakinleri imza toplamaya başladı.
Bursa'nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz dönem muhtar olan Fatma Tunçezer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. 5 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde diğer rakiplerine fark atan Fatma Tunçezer, yapılan itirazla hayatının şokunu yaşadı. Daha önce muhtarlık için reklam afişi bastırdıkları matbaada oy pusulasını da bastıran Tunçezer, bir azanın 'Boza' lakabının parantez içinde yazılması üzerine yapılan itiraz sonucu muhtarlığının düştüğünü öğrendi. Bu durumun gözlerinden kaçtığını ve suç olduğunu bilmediğini dile getiren Tunçezer, "Bize sadece o azanın, azalığı düşecek denildi. Muhtarlık iptal edilmiş. YSK'ya tekrar başvuru yapıp, hakkımı arayacağım" dedi.
Muhtar adayı Fatma Tunçezer, şu an mazbatanın herhangi birine verilmediğini ve hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek, "55 yıldır burada yaşıyorum. Bundan önceki dört muhtarımızı da tanıyorum. 2019'da muhtar oldum. 5 yıl içinde güzel bir şekilde el ele aile gibi çalışmalar yaptık. Herkes bana 'anne' der. Deprem, pandemi süreçlerini çok güzel atlattık. Yerel seçimlerde tekrar aday olmamı mahalle sakinlerim ve ben istedim. Bizim seçmen sayımız 3 bin 713'tü ama katılım pek olmadı. 2 bin 650 katılım oldu ve ben yaklaşık bin 600 oy aldım. Diğer 4 adayın toplamından fazla oy almış oldum. 10 oyun 6'sını aldım" dedi.
"Pusulada adını aza olarak yazdığımız arkadaşın babası yıllar önce burada tatlıcıydı. Kendisi vefat edince oğlu Nejat Tatlıcıoğlu'nun lakabı 'Boza' olarak kaldı. Kendisi de seçim çalışmalarında dağıttığımız reklam afişlerinde isminin yanına 'Boza' ibaresini yazdırmış" diyen Tunçezer, "Oy pusulası basılırken, kendisinin de benim de haberim olmamasına rağmen matbaacının da gözünden kaçarak isminin yanına parantez içinde 'Boza' yazılmış. Biz de fark edemedik. Seçim başlamadan önce bizde pusulamızı sunduk. Herhangi bir sıkıntı görülmedi. Sonradan öğrendim ki bir tutanak tutulmuş ama benim bu durumdan da sonradan haberim oldu" şeklinde konuştu.
Tunçezer sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seçimden sonra bize sadece o ismin yanında 'Boza' yazılan 'Nejat Tatlıcıoğlu'nun azalığı düşülecek, bir sıkıntı yok' denildi. Bizler de kutlama yaptık. İkinci 403 oy almıştı. Bir diğeri 333 oy, bir diğer arkadaş 229 ve son arkadaş da 124 oy aldı. Ben bin 600 oy aldım. Sabah duyduk şikayet edilmiş. Arkadaşlar bana muhtarlığın düşürüldüğünü söyledi. Mahalle sakinleri beni uyardı ve ben itirazımı yaptım. Reddedildi. O bir hataymış. Biz de bunu bilmiyorduk. YSK'ya tekrar müracaat edeceğim. Hakkımızı arayacağız. Benim mutluluğum, gururum hiçe sayıldı."
Fatma Tunçezer, kendilerinin daha sonra yaptığı araştırmalarda diğer adayların bazı azalarının başka mahallelerde ikamet ettiğini iddia ederek, "Onun yanı sıra 4-5 azanın sandık görevlisi olduğunu da öğrendik. Bunun da kanun gereği yasak olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.
Vatandaşlar ise muhtarlarından çok memnun olduklarını dile getirirken, her işlerini çözdüğünü anlattı. Mahalle sakinleri YSK'ya verilmek üzere imza kampanyası başlattı. - BURSA
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