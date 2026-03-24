Bursa'da Orman Haftası'nda 18 Bin Fidan Dikildi

24.03.2026 19:49
2024'te yanan orman alanına 5 bin fidan dikildi, Bursa genelinde toplam 18 bin fidan toprakla buluştu.

BURSA'da '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' etkinlikleri kapsamında, 2024'te Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormanda çıkan yangında zarar gören 80 hektarlık alana 5, Bursa genelinde ise 18 bin fidan dikildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde olduğu ormanda çıkan ve 766 dekar alanın zarar gördüğü bölgeye, '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' etkinlikleri kapsamında, 5 bin fidan dikildi. Düzenlenen etkinliğe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Daha önce yangında zarar gören alanda fidan dikileceğinin anlamlı olduğunu belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Bursa'nın yaklaşık yüzde 45'i ormanla kaplıdır. Her ne kadar yüzde 45'i ormanda kapla olsa bile yeşille buluşması yüzde 100'e yakındır. Bu anlamda yani Bursa'nın yeşille anılması, sevgi ve muhabbetle yeşille kucaklaşması da ormana, ağaca tabiata sevgisinden gelmektedir" dedi.

'YILSONUNA KADAR 1,6 MİLYON FİDAN DAHA DİKİLECEK'

Bölgeye dikilecek fidan türlerinden bahseden Vali Ayyıldız, "2003 ila 2025 yılları arasında ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 42,3 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. 2026 yılı sonuna kadar da 1,6 milyon fidanın daha dikilmesi planlanmaktadır. Düzenlenen etkinlikle bölgede 5 bin kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanının toprakla buluştu. Dikilen fidan geleceğe bırakılan bir nefes, dağaya verilen bir söz ve yarınlara bırakılan umut ve emanettir. Bu bilinçle hareket ederek doğamızı korumak ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunu da Bursa'mız bugün kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

'DOĞAYI KORURKEN, KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLIYORUZ'

Kentte her yıl 2 milyon fidanın toprakla buluştuğunu belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise, "İçinde bulunduğumuz alan 2024 yılında yanan yaklaşık 80 hektarlık bir alandır. Burada 90 bin fidan diktik ve bugün son fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bursa'nın zengin bitki çeşitliliği de ekonomik ormancılığın en güzel örneklerinden biridir. Kestane, ıhlamur ve defne gibi ekonomik değeri yüksek türlerin üretimini desteklerken; kekik, lavanta, biberiye gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ile maviyemiş dikimlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu sayede hem doğayı koruyor hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Bursa, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti
Zonguldak’ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
