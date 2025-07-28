Bursa'da Orman Yangınında Üç Gönüllü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangınında Üç Gönüllü Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Orman Yangınında Üç Gönüllü Hayatını Kaybetti
28.07.2025 11:28
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Bursa'da yangınla mücadele eden gönüllülerin bulunduğu su tankeri uçuruma yuvarlandı, üç kişi öldü.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına gönüllü olarak müdahale etmek üzere Bolu'dan yola çıkan su tankeri, engebeli arazide uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 gönüllünün kimlikleri açıklandı. Gönüllüler Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün Gürsu Emirsultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bu gönüllüler arasında Bolu'dan hiçbir ücret talep etmeden yola çıkan Kazım Bayrak da yer alıyordu. Bayrak'ın kullandığı su tankeri, yangın bölgesine ulaşmak üzere ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Kazım Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, kazanın ardından bölgede uzun süre çalışmalar yürüttü. Kazada hayatını kaybeden üç gönüllünün vefat haberi, ailelerini ve yangınla mücadele eden tüm ekipleri yasa boğdu.

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllü kahramanlar Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün öğle namazına müteakip Gürsu Emirsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Orman Yangınında Üç Gönüllü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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