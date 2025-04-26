Bursa\'da Otellerde Yangın Güvenliği Semineri Düzenlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) ve Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğinde "Otellerde Yangın Güvenlik Önlem Uygulamaları Semineri" düzenlendi. İş dünyasının yaşam boyu eğitim merkezi Bursa Business School'un(BBS) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, turizm tesislerinde yangın güvenliğine yönelik iyi uygulamalar ve denetim süreçleri ele alındı.

Turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren seminerde, yangın güvenliği konusunda sektörel farkındalık oluşturulması, teknik donanımların etkin kullanımı, mevzuat güncellemeleri ve denetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı. Etkinliğe, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Artıç, İtfaiye Daire Başkanı Canalp Berkdemir, sektör temsilcileri ve çok sayıda turizm paydaşı katıldı.

"Yangın güvenliği teknik değil, yönetim meselesidir"

Açılış konuşmasında yangın güvenliğinin sadece teknik değil, etkili bir yönetim meselesi olduğunu vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, "Otellerde yangın güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Uludağ gibi yüksek potansiyele sahip bölgelerde, hizmet kalitesi kadar güvenliğin de bir standart haline gelmesi büyük önem taşıyor. Eğitim burada en kritik unsur. En ileri teknolojiye sahip olsak bile, insan kaynağımız bu sistemleri doğru kullanamıyorsa, o teknolojiden faydalanamayız." ifadelerini kullandı.

"Kentimizin ve ülkemizin turizmi için Bursa Business School çok önemli bir kazanç"

Turizm sektöründe güvenlik standartlarının yükseltilmesine dikkat çeken Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, "BTSO ve Bursa Business School öncülüğünde GÜMTOB ile birlikte, belgelendirme ve denetim süreçlerine yönelik otel işletmecilerimizi bilgilendirdik. Bu tür toplantılar büyük önem taşıyor. Kentimizin ve ülkemizin turizmi için Bursa Business School çok önemli bir kazanç. Bursa Business School ve Swissötel, kentimizin turizm altyapısına değer katan örnek tesisler olarak öne çıkıyor." dedi.

"BBS, Bursa'nı en iyi donanımlı tesislerinden birisi"

Seminerin önemine ve düzenlendiği mekana dikkat çeken GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç ise, yaşanan otel yangınlarının ardından bilinçlendirme faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Yeni mevzuatlar doğrultusunda tesislerimizi bilgilendirmek adına böyle bir semineri, Bursa'mızın en iyi donanımlı tesislerinden biri olan Swissötel'de ve Bursa Business School çatısı altında gerçekleştirdik. Böyle bir konuda düzenlenen programın güçlü bir altyapıya sahip tesiste yapılması çok anlamlı. Ayrıca Uludağ Alan Başkanlığı sonrasında bölgede dört mevsim turizm ve özellikle sağlık turizmi için büyük fırsatlar doğdu. Bu gelişimde Swissötel'in ve BBS'nin öncülüğü çok kıymetli." açıklamasında bulundu.

"Tüm projelerde BTSO'nun desteğini yanımızda görüyoruz"

Seminerin sektör temsilcileri açısından taşıdığı anlamı değerlendiren turizmci Erdal Kaya ise, sektörün kısa sürede iki büyük yangınla sarsıldığını hatırlatarak, "Bu tür olayların tekrarlanmaması adına bu semineri çok kıymetli buluyorum. BBS çatısı altında sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek bilgi paylaşmak bizim için çok önemli. BTSO'nun her alanda bize sunduğu katkılar; eğitimden konaklamaya kadar hissedilir düzeyde. Bizi geliştiren projelerde BTSO'nun desteğini yanımızda görüyoruz." dedi.

Seminer, otelcilik sektöründe yangın güvenliğine dair güncel yasal düzenlemelerin, uygulanabilir çözüm yollarının ve iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı teknik sunumlarla sona erdi. Etkinlik sonunda, paydaşlar arası iş birliğinin artırılması ve sektör genelinde standartların yükseltilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi. - BURSA