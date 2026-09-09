Bursa’da öyle bir mahalle var ki suçlular sokağından geçemiyor - Son Dakika
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Bursa’da öyle bir mahalle var ki suçlular sokağından geçemiyor

Bursa’da öyle bir mahalle var ki suçlular sokağından geçemiyor
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Bursa’nın Pınarbaşı Mahallesi’nde muhtarının hayata geçirdiği ’Her sokağa kamera projesi’ asayiş olaylarını bitirme noktasına getirirken, en çok kadın ve çocukların gönlünü kazandı.

Bursa'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde muhtarının hayata geçirdiği 'Her sokağa kamera projesi' asayiş olaylarını bitirme noktasına getirirken, en çok kadın ve çocukların gönlünü kazandı. Kadın ve çocuklar istedikleri saat mahallede hareket ederken kendilerini daha güvende hissettiklerini, sıkıntı oluşturabilecek kişilerin ise mahalleden uzak durduğunu dile getirdi.

Bursa'nın Uludağ eteklerinde yer alan Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Dursun, seçimlerin hemen ardından gerçekleştirdiği projeyle yaşlısından kadınına, çocuğundan gencine herkesin gönlünü fethetti. Mahallede bulunan 32 sokak ve çıkmazın tamamı kameralarla donatılırken, 1 yıl içesinde gerçekleştirilen projeye sadece mahalleli değil, Bursa'nın önde gelen esnafları da destek oldu.

Pınarbaşı Mahallesi'nde huzurun ve güvenliğin artırılması amacıyla mahalle muhtarlığı tarafından seçimlerin hemen ardından 2024 yılında başlatılan ve yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlandı. 32 sokak ve çıkmazın farklı noktalarına toplam 70 güvenlik kamerası yerleştirildi.

Mahallenin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar sayesinde sokaklar 7 gün 24 saat kayıt altına alınırken, meydana gelebilecek hırsızlık ve benzeri olayların aydınlatılmasına da katkı sağlıyor. Her kayıt kameranın bulunduğu ev tarafından depolanırken, mahallede güvenlik konusunda önemli bir rahatlama yaşandığı herkes tarafından fark ediliyor.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Dursun, çalışmanın hayırseverlerin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, amaçlarının vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmesini sağlamak olduğunu söyledi.

"Artık sıkıntı oluşturabilecek kişi bile sokağımızdan geçmiyor"

Mahallede bulunan 32 sokak ve çıkmazın tamamını kameralarla donattıklarını ifade eden Muhtar Mehmet Dursun, "32 sokağımız ve çıkmazımız mevcut. Bunları hayırseverlerin desteği ve mahallemizin vatandaşlarıyla bütün sokakları kameralarla donattık. Güvenlik açısından vatandaşlarımız çok memnun oldu. Emniyet güçlerimiz de böyle bir uygulama yaptığımız için bize teşekkür etti. Kameraların caydırıcı etkisi de var. Burada yaşanan olaylar bitti diyebiliriz. Artık sıkıntı oluşturabilecek kişi bile sokağımızdan geçmiyor. Huzurlu bir şekilde herkes sokağa çıkabiliyor" diye konuştu.

"Artık gece tek başımıza bile sokağa çıkabiliyoruz"

Mahalle sakinleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kameraların özellikle gece saatlerinde kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladığını belirten vatandaşlar, uygulamanın diğer mahallelere de örnek olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Asayiş, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa’da öyle bir mahalle var ki suçlular sokağından geçemiyor - Son Dakika

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