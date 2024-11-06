BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılacak çalışmalar sebebiyle su kesintiyi yaşanacağını duyurdu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi İlçesi Demirtaş- Sakarya Mahallesi ve civarında 07 Kasım 2024 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Ayrıca, Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Anadolu Mahallesi'nde 07 Kasım 2024 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesinti yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Su Kesintisi Duyurusu - Son Dakika
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