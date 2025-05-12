Bursa'da Su Kesintisi Uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi; Yunusemre Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Derya Caddesi, 7204. Sokak, 7202. Sokak arasında kalan bölge ve civarında 13 Mayıs 2025 tarihinde (YARIN) 09: 00-19: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA