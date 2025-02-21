Bursa'da Suudi Arabistanlı Tur Operatörleri İle B2B Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Suudi Arabistanlı Tur Operatörleri İle B2B Toplantısı Düzenlendi

Bursa\'da Suudi Arabistanlı Tur Operatörleri İle B2B Toplantısı Düzenlendi

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türk Hava Yolları Cidde Ofisi'nin desteğiyle Suudi Arabistan'ın 5 kentinden 13 tur operatörünü Bursa'da ağırladı. Toplantıda Bursa'nın turizm imkanları ve iş birlikleri görüşüldü.

21.02.2025 15:10  Güncelleme: 15:15
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Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türk Hava Yolları Cidde Ofisi ile birlikte Suudi Arabistan'ın 5 farklı kentinden 13 tur operatörünü Bursa'da ağırladı.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türk Hava Yolları Cidde Ofisi'nin katkılarıyla Suudi Arabistan'ın Cidde, Riyad, Mekke, Medine, Dammam şehirlerinden gelen tur operatörlerini Bursa'da misafir etti. Otantik Club Hotel & SPA ev sahipliğinde yapılan B2B toplantısında bir araya gelen turizm acenteleri, otelciler, sağlık turizmi yapan hastaneler ve profesyonel turist rehberleri ile irtibat kurma imkanı yakalayan tur operatörleri, tüm zamanların en güzel şehri Bursa'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz ile encümen üyeleri Neriman Arat ve Tolga Sarışen'in katılım sağladığı B2B toplantısına Türk Hava Yolları Cidde Ofisi Pazarlama Yetkilisi Ersoy Yıldız, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Rehberler Odası Başkanı Tansu Erçevik, GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç, Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Metin Yurdakoş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz iştirak etti. Toplantıda, Bursa adına yeni turizm imkanlarının, paket programların ve yapılabilecek iş birlikleri Suudi Arabistanlı tur operatörleriyle görüşüldü.

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları Riyad Ofisi'nin destekleriyle Suudi Arabistanlı 15 sosyal medya fenomenini Bursa'da enformasyon programına tabi tutan Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği henüz raporlaması devam eden içerik üretme çalışmaları çerçevesinde yalnızca Snapchat dijital platformu üzerinden Bursa adına Orta Doğu ülkeleri genelinden 35 milyon görüntülenme aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Suudi Arabistanlı Tur Operatörleri İle B2B Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Suudi Arabistanlı Tur Operatörleri İle B2B Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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