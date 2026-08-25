Samsun’a Filipinli gelin

SAMSUN (İHA) – Bursa'da tesadüfen tanışan Samsunlu memur ve spor fotoğrafçısı Soner Göktürk (40) ile Filipinli Jenilynda Macasaya'nın (30) arkadaşlıkla başlayan hikayesi, binlerce kilometrelik mesafeye rağmen evlilikle taçlandı. Çift, Samsun'un Alaçam ilçesi Geyikkoşan Öğretmen Evi restoranında düzenlenen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Türkiye'yi gezmek, görmek ve çalışma amacıyla Bursa'ya gelen Filipinli Jenilynda Macasaya'nın yolu, gezi sırasında fotoğraf çeken yapan Soner Göktürk ile kesişti. İlk başlarda sadece sohbet ettiklerini belirten çift, zamanla birbirlerinden uzak kalamadıklarını ifade etti. Aralarındaki binlerce kilometrelik mesafeye rağmen görüntülü görüşmeler ve karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerini sürdüren Jenilynda ile Soner, zamanla birbirlerini daha yakından tanıdı. Dostlukları kısa sürede aşka dönüşürken, Türkiye ile Filipinler arasındaki binlerce kilometrelik mesafe ve farklı kültürler sevgilerine engel olmadı.

Ailelerinin de desteğini alan çift, evlilik kararı aldı. Samsun Alaçam Geyikkoşan Öğretmen Evi restoranında gerçekleştirilen nikaha aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir kıyarken, renkli görüntülere sahne olan törende Filipinli gelin Jenilynda Macasaya'nın mutluluğu yüzünden okundu.

Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Jenilynda Macasaya, "Türkiye'ye gezi için gelmiştim. Soner ile tanıştıktan sonra hayatım tamamen değişti. Bana ve aileme gösterilen ilgi beni çok mutlu etti. Türk insanının misafirperverliğini yakından gördüm, bugün çok mutluyum. Yeni hayatıma Türkiye'de, eşimle birlikte başlamanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

"Mesafeye rağmen sevgimiz her geçen gün güçlendi"

Soner Göktürk ise farklı kültürlerden gelmelerine rağmen birbirlerini anlamak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek şunları söyledi: "İlk tanıştığımızda böyle bir hikayeye dönüşeceğini hiç ama hiç düşünmemiştim. Başta farklı kültürlerden ve ülkelerden geliyor olmamız nedeniyle bazı çekinceler vardı. Zamanla birbirimizi tanıdık ve aramızda çok güçlü bir bağ oluştu. Anlaşmamız ve uyum sağlamamız gerçekten çok zordu, çok uğraşıp emek verdik. Neredeyse 24 saat görüntülü konuşma hiç kapanmıyordu, sürekli beni görmek, izlemek için telefon hep açıktı. Hep bi çareler üreterek bir şekilde bu noktaya gelmeyi başardık. İlk tanışmamızda sosyal medya hesaplarındaki soyadını Göktürk olarak değiştirdi. Çok şaşırdım, beni gerçekten sevdiğini bana fazlasıyla gösterdi, ona sonsuz güveniyorum. Sonrasında Samsun'u ve yaşayacağımız hayatı ona fotoğraflar ve videolarla uzun uzun gösterdim ve anlattım. Google'dan Samsun'u araştırırken Samsunspor'u da öğrenmiş. Şimdiden koyu bir Samsunspor taraftarı oldu. Hatta benim evimde formalarımın biriyle yapay zeka destekli bir Samsunspor taraftarı fotoğrafı hazırlayıp sosyal medya hesabında paylaştı. Bunu görünce hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Durumu anneme anlattığımda beni çok iyi karşıladı. Tek endişesi, ortak bir dilimiz olmamasıydı. İlk zamanlar çeviri uygulamalarıyla konuştuk. Daha sonra yapay zeka destekli çeviri kulaklıkları kullanmaya başladık. İkimiz de birbirimizi anlayabilmek için çok emek verdik. Ortak dilimiz İngilizce oldu. Ben Jenilynda sayesinde biraz Filipince öğrendim, o da Türkçe öğrenmeye başladı. Mesafeye rağmen sevgimiz her geçen gün daha da güçlendi. Bugün ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte bu mutluluğu paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Farklı kültürlerden iki insanın sevgide buluştuğu hikaye, Alaçam'da düzenlenen nikahta mutlu sona ulaştı. Bursa'da başlayan tanışıklıklarını evlilikle taçlandıran Jenilynda Macasaya ile Soner Göktürk çifti, yeni hayatlarına Samsun'da birlikte adım attı. Törene ayrıca Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Karaca, Alaçam Gençlik ve Spor İl Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulu Sekreteri Murat Ceylan ile davetliler katıldı.