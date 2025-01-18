Trafikte makas atan sürücü kamerada
BURSA - Bursa'da seyir halindeyken makas atan trafik magandası saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 NS plakalı otomobil, seyir halinde olan diğer sürücülerin canını hiçe sayarak makas attı. Tehlikeli anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Tehlikeli Makas Atan Sürücü Kamerada - Son Dakika
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