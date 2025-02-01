Bursa'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 30 Zam Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 30 Zam Yapıldı

Bursa\'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 30 Zam Yapıldı

Bursa'da Burulaş, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yaptığını duyurdu. Yeni fiyatlar ile tam bilet 26 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 6,5 TL olarak belirlendi.

01.02.2025 10:06  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Burulaş tarafından şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olan zam ile tam bilet fiyatı 26 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 6,5 TL olarak belirlendi. Burulaş 1 Ağustos 2024 tarihinde de zam yapmıştı.

Burulaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son altı ay içerisinde, ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen birçok temel giderde ciddi oranda maliyet artışları yaşanmıştır. Ülkemizde yaşanan maliyet artışları göz ardı edilerek yapılan kasıtlı ve yanıltıcı söylemlerin aksine, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve bütçesini düşünmeye devam ediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılı enflasyon verileri; TÜİK'e göre yüzde 44,38, ENAG'a göre ise yüzde 83,40 olarak açıklanmıştır. Bu artışların tamamını siz değerli hemşehrilerimize yansıtmadan azami seviyede fiyat düzenlemesi yapılması zaruri hale gelmiştir. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, özellikle öğrencilerimizin ve sosyal destek kapsamındaki hemşehrilerimizin ekonomik şartlardan etkilenmemesi adına, ülke geneline nazaran Bursa'daki toplu taşıma ücretlerini en uygun seviyelerde tutmaya özen gösteriyoruz"

1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Tam Bilet: 26 TL, öğrencilere ve eğitime katkı sağlamak amacıyla tam bilet fiyatından yüzde 75 indirimli olarak öğrenci bilet bedeli 6,5 TL olarak belirlendi. Öğrencilerin bilet fiyatlarında Bursa en ucuz ikinci şehir olarak ön plana çıkıyor.

Gittiğin kadar öde uygulamasında da 1-5 istasyon arası 5 TL olan iade ücreti, 6,50 TL'ye yükseltildi. Tam kart aktarma indirimi ücreti ise 8,60 TL'den, 11,20 TL'ye yükseltildi. 65 yaş üstü vatandaşlar ise ücretsiz olarak toplu ulaşımı kullanmaya devam edecek - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, bursa, Yerel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 30 Zam Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:59:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 30 Zam Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.