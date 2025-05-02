Bursa'da Trafik Kapalı: Osmangazi Koşusu - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kapalı: Osmangazi Koşusu

Bursa\'da Trafik Kapalı: Osmangazi Koşusu

17. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu nedeniyle Bursa'da bazı yollar pazar günü kapatılacak.

02.05.2025 19:04
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17. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu dolayısıyla Bursa'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 17. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu dolayısıyla Bursa'da pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "04 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10: 00 itibariyle Osmangazi ilçesi Saltanat Kapı'dan başlayarak Pınarbaşı Parkı'nda son bulacak olan 17. Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu yapılacaktır. 04 Mayıs 2025 Pazar günü saat 09: 00 ile etkinlik bitimine kadar (öngörülen saat: 12: 00) Osmangazi İlçesi Saltanat Kapısından başlayarak, 2. Osmangazi Caddesi - Kazım Baykal Caddesi - Cemal Nadir Caddesi-Atatürk Caddesi- Gökdere Bulvarı- Irgandi Köprüsü - Selçuk Hatun Sokak- 2. Yağız Sokak - Kayhan Caddesi- Demirciler Çarşısı Caddesi - Alan Sokak- İnönü Caddesi - Tuzpazarı Caddesi- Okçular Çarşısı-Uzun Çarşı - Kapalı Çarşı- Bakırcılar Çarşısı - Cemal Nadir Caddesi - Kazım Baykal Caddesi - 2. Osmangazi Caddesi - Ortapazar Caddesi - 2. Kavaklı Caddesi - Kaleboyu Caddesi ve Güranlı Sokak (Fetih Kapı Pınarbaşı Parkı) bağlantılı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır. Bahse konu güzergaha çıkan cadde sokak ve bağlantı yollarını kullanacak olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için alternatif güzergahları kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Trafik Kapalı: Osmangazi Koşusu - Son Dakika

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