Bursa'da Trafik Sorununa Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Sorununa Acil Çözüm Çağrısı

Bursa\'da Trafik Sorununa Acil Çözüm Çağrısı

Bursa'da iki dönem MHP'den meclis üyeliği yapan Cemil Aydın, Bursa'da ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerinin acil çözüm beklediğini ifade etti.

21.12.2024 13:10
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Bursa'da iki dönem MHP'den meclis üyeliği yapan Cemil Aydın, Bursa'da ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerinin acil çözüm beklediğini ifade etti. Trafik meselesinin her gün artış gösterdiğini hatırlatan Cemil Aydın, "Zaman kaybettirmeden Çelebi Mehmet Bulvarı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na ve Ata Bulvarı'na bağlanmalıdır. İstanbul yolu da Hamitler ve Yunuseli'ne ulaşımda alternatif olarak değerlendirilip teşvik edilmelidir" dedi.

Geçmiş dönemde bazı ulaşım ve trafik projelerinin hayata geçirilemediğini ifade eden eski meclis üyesi Cemil Aydın, "Anlaşılan o ki Sayın Mustafa Bozbey ve Sayın Erkan Aydın'ın da niyet ve iradeleri yok. Ulaşım ve trafik sorunu her geçen gün artış gösterirken, kentsel dönüşüm aciliyet arz ederken hazırlıkları bitmiş ve başlangıç bekleyen projeleri hayata geçirmeden önümüzdeki yıllara matuf proje ve söylemler Osmangazi ve Bursa halkına zaman kaybettirmektedir. Çelebi Mehmet Bulvarı'nın Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın Ata Bulvarı'na bağlanması, Çekirge Meydan ve Ulaşım Projesi, Demirkapı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulamaya konulması hizmet ve icraat yapmak isteyen yerel yönetim erkleri adına irade beklemektedir. Gerisi zaman kazanma veya kaybettirmedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Yolu'ndaki Beşyol Kavşağı'nın düzenlenmesi ile birlikte Gençosman Terminal arasında araçlı ulaşımın 7-8 dakikaya düştüğünü hatırlatan Cemil Aydın, "Hamitler, Yunuseli, Güneştepe bölgesine ulaşmak isteyenlere İstanbul yolu alternatif güzergah haline dönüştürülmelidir. Acemler'in yükünü azaltmak istiyorsak, Buttim, Panayır ve Terminal kavşakları kullanılarak ara yolların düzenlenmesiyle Yunuseli, Hamitler, Güneştepe bölgesine ulaşım kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir. Hatta Gökdere'den başlayarak bazı noktalarda tek yön uygulanarak Eski Gemlik yolu üzerinden Buttim ve Panayır kavşaklarıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na bağlantı sağlanmalıdır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Trafik Sorununa Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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