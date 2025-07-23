Bursa'da Yaşlı Bakımevi Bitti - Son Dakika
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Bursa'da Yaşlı Bakımevi Bitti

Bursa\'da Yaşlı Bakımevi Bitti
23.07.2025 11:08
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Gümüştepe'de inşaatı tamamlanan Muavenet Vakfı Yaşlı Bakımevi, 40 kişiye barınma sağlayacak.

Bursa Muavenet Vakfı tarafından Gümüştepe Mahallesi'nde 2 yıl önce yapımına başlanan Muavenet Vakfı Yaşlı Bakımevi'nin kaba inşaatında sona gelindi. Yaklaşık 40 kişiye barınma imkanı sunacak tesis, yalnızca yaşlılar değil, sahipsiz ve yardıma muhtaç bireyler için de güvenli bir yuva olacak.

Bursa Muavenet Vakfı, şehrin en havadar ve kıymetli yerlerinden olan Gümüştepe Mahallesi'nde önemli bir projeye imza attı. Yaklaşık iki yıldır süren inşaat çalışmaları sonunda, 3 bin 800 metrekarelik alana kurulu ve bin metrekare kapalı alana sahip yaşlı bakımevinin kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephesi taş yünü ile kaplanan binada, iç donanım ve ince işçilik aşamasına geçildi. Yaklaşık 40 kişiye barınma imkanı sunacak olan tesisin, yalnızca bir yaşlı bakım merkezi değil, aynı zamanda sığınma ve barınma ihtiyacı olan sahipsiz kimseler için de huzurlu bir yuva olması hedefleniyor. Arsası Mehmed Safiyüddin Erhan tarafından bağışlanan bakımevinin, en kısa sürede tamamlanması için vakıf kültürüne sahip hayırseverlerin de gayretiyle hizmete alınabileceği açıklandı. Bursa Muavenet Vakfı yönetimi ise Mehmed Safiyüddin Erhan, Ümit Duran, Ümit Altındiş, Kadri Erhan ve Ulvi Poyraz'dan oluşuyor.

Yalnızca bir yaşlı bakım merkezi olarak değil, aynı zamanda toplumda yalnız kalan ve sahipsiz kimselere de kucak açacağını belirten Bursa Muavenet Vakfı Başkanı Mehmed Safiyüddin Erhan, "Büyüklerimizin geçmişinde vakıf kültürü vardır. Osmanlı Cihan Devleti'nde ilk vakıfları onlar kurmuşlar. Biz de bu geleneği yaşatmak, yardımlaşma ve dayanışmayı eski tabirle muaveneti sürdürmek düşüncesiyle bir vakıf tesis ettik. Bize katılan kıymetli şahsiyetlerle birlikte bu vakfın adını da 'Muavenet Vakfı' koyduk. Bu vakfı, barınma ve sığınma ihtiyacı olan, sahipsiz kimselerin barınmasını sağlamak amacıyla kurduk. Aynı zamanda huzurevi ve bakımevi niteliğinde bir yapı olarak da projelendirildi. Yaklaşık 40 odası olan binamızın dış cephesi tamamlanmış durumda. İçeride ise ince işçilik ve maddi anlamda daha yüklü işler var. İnşallah bunlar da tamamlandığında, Bursa'mıza ve çevresine kıymetli hizmetler sunacağına inanıyoruz" dedi.

Bakımevinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bazı hizmetlerin ücretli olabileceğini ancak ödeme gücü olmayan vatandaşların da burada barınmasının en büyük temennileri olduğunu söyleyen Erhan, "Elbette herkesin kendi evinde, yakınlarıyla, özellikle evlatlarıyla yaşlanmasını temenni ederiz. Fakat hayatın ne getireceği belli olmuyor. Dolayısıyla bu tür yapılara zaman zaman ihtiyaç duyulabiliyor. Bu nedenle, binanın tamamlanması için ciddi bir maddi kaynağa ihtiyaç var. Arzu edenler, bu vakfın çalışmalarına katılabilir. Vakıf tamamen klasik vakıf müessesesi anlayışıyla yürütülecek. Ancak yapının sürdürülebilir olması için bazı hizmetlerin ücretli olması gerekebilir. Yine de ihtiyacı olup da ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın da burada barınabilmesini temenni ediyoruz. Şimdilik arzu ve ümidimiz bu yönde. Ancak zaman ve şartlar ne gösterecek, onu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Yaşlı Bakımevi Bitti - Son Dakika

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