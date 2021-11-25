Bursa'da zabıtadan fırınlara gramaj denetimi - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan fırınlara yönelik gramaj, koronavirüs tedbirleri ve genel temizlik denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Gıda Mühendisi ve Aşçı Köfteci ve Benzerleri Esnaf Odası ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığını tehdit edecek düzeyde koşullara rastlanılmazken, bu tip kontrollerin artarak devam edeceği kaydedildi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde üretilen ekmeklerin gramajı, kullanılan malzemelerin sağlığa uygun ortamlarda tutulması ve işlenmesinin yanı sıra çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizlikleri denetlendi. Tespit edilen noksanlıklara istinaden ihtarname verilirken, bu işletmelerin belirlenen süre içerisinde eksiklerini yerine getirmeleri için zabıta ekiplerince tekrar denetleneceği bildirildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında ekmek gramajları ile temel hijyen kuralları konusunda denetimler gerçekleştirildiğini belirterek "Ekiplerimiz, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu" dedi.

Özellikle korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması gerektiğinin altını çizen Başkan Kanar, bu durum halk sağlığı için son derece önemli. Üretim ve satış esnasında gerekli hassasiyeti gösteren tüm fırın çalışanlarına ve işletmecilerine teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. - BURSA