Bursa Dağlarında Kızıl Geyik Görüntülendi - Son Dakika
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Bursa Dağlarında Kızıl Geyik Görüntülendi

Bursa Dağlarında Kızıl Geyik Görüntülendi
11.07.2025 10:50
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Bursa'nın dağlarında fotokapana takılan kızıl geyik, doğanın en asil sembollerinden biri oldu.

Bursa'nın dağlarına Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapana, bu sefer kızıl geyik takıldı.

Heybetli duruşu, çatallı boynuzları ve ormanın derinliklerine yankılanan sesiyle Kızıl geyik, doğanın asil sembollerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bursa'da kayda alınan kızıl geyik, ihtişamıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Bilimsel adıyla Cervus elaphus, Türkiye'de doğal olarak yaşayan en büyük geyik türü olurken, zengin orman habitatları ve geniş açıklıklar, bu türün barınması, beslenmesi ve üremesi için kritik öneme sahiptir. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Dağlarında Kızıl Geyik Görüntülendi - Son Dakika

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