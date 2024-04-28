Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde Hayvanlar Huzur İçinde Yaşıyor - Son Dakika
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Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde Hayvanlar Huzur İçinde Yaşıyor

Bursa\'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği\'nde Hayvanlar Huzur İçinde Yaşıyor

Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde, insan unsuru veya afet nedeniyle sakatlanan ve hastalanan hayvanlar, sağlık kontrolü yapılarak emeklilik hayatı sürdürüyor. Hayvan Hakları Federasyonu ve Her Eve Bir Pati Derneği tarafından kurulan çiftlik, bağışlarla yönetiliyor ve ziyaretçilere açık. Çiftlikte bulunan hayvanlar düzenli olarak veteriner hekimler tarafından kontrol ediliyor ve tedavi ediliyor. Burada yaşayan hayvanlar arasında at, eşek, inek ve tavuk gibi çeşitli türler bulunuyor. Çiftlik, engelli hayvanların da yaşama hakkının olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

28.04.2024 10:27  Güncelleme: 10:30
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Türkiye'nin yer yerinden insanlara hizmet eden, daha sonrasında insan unsuru veya afet nedeniyle sakatlanan ve hastalanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde kalan ömürlerini huzur içerisinde geçiriyor. Veteriner hakimler tarafından düzenli olarak sağlık kontrolü yapılan hayvanlar emeklilik hayatı sürüyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ndeki yardıma muhtaç hayvanlar, kalan günlerini huzur içerisinde geçiriyor. Orman yangınları, deprem bölgeleri gibi birçok afetzede hayvanların yanı sıra insanlar tarafından şiddete uğramış hayvanlar da veteriner hekimler tarafından tedavi edilmelerinin ardından, kalan yaşamlarında emekliliğe ayrılıyor. Tamamen bağışlarla yönetilen Emekli Hayvanlar Çiftliği, belirli gün ve saatlerde ziyarete açılarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

"Tüm canlıların iyi bir yaşam hakkı olduğunu savunuyoruz"

Sadece sokak hayvanlarının değil, tüm hayvanların iyi bir yaşam hakkı olduğuna inandıklarını belirten HAYTAP Bursa Temsilcisi Ömer Semih Çelik, "Ev sahipliği yaptığımız ortalama 100'e yakın hayvan var burada. Bunların içinde at, eşek, inek ve tavuk gibi aklınıza gelebilecek her hayvan bulunuyor. Biz HAYTAP olarak kedi ve köpek değil bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu savunuyoruz. Burası bir pilot bölge. Türkiye'de 3'üncüsünü Dalaman'da açtık. Bir de Osmaniye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği var. Burada engelli hayvanların da yaşama hakkının olduğunu göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenli kontrol ve aşıları yapılıyor

Çiftliğe gelen hayvanların uzman veteriner hekimler tarafından düzenli sağlık kontrolleri yapıldığını ifade eden Çelik, "Gelen dostlarımızın çoğu Manavgat yangınlarından ve deprem bölgesinden. Türkiye'nin her yerinden ihbarlar ile koruma altına alıyoruz. Burada emekli hayatı sürüyorlar. Zamanında köyde üzerine yük bindirilmiş bir eşek burada emeklilik hayatı yaşıyor. Düzenli olarak veteriner hekim tarafından kontrolleri ve aşıları yapılıyor. Tedavileri ve aşıları yapıldıktan sonra buraya alıyoruz. Genelde yangında yanan, deprem enkazından kurtarılan, insanlar tarafından hastalanmış, sakatlanmış ve yaşlanmış gibi sebeplerden dolayı terk edilen hayvanlar var. Biz onları yaşatmaya çalışıyoruz. İnsanlarda olduğu gibi onlarda da çeşitli hastalıklar var hepsini biz burada gücümüz yettiğince barındırmaya çalışıyoruz. 2018 yılında ilk burası kuruldu. Daha sonra Osmaniye ve şimdi de Dalaman'da 3'üncüsünü kurduk. Sayıların daha da artmasını umuyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde Hayvanlar Huzur İçinde Yaşıyor - Son Dakika

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