Bursa'daki Orman Yangınları ve Çözüm Önerileri - Son Dakika
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Bursa'daki Orman Yangınları ve Çözüm Önerileri

29.07.2025 10:47
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İstanbul Çevre Konseyi'nden Çetintaş, orman yangınları için alınması gereken önlemleri anlattı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda yangınların biri sönerken biri başlıyor. En son Bursa'da ormanlar, içindeki canlılarla birlikte alev alev yanarken, orman yangınlarından korunmanın yollarını anlatan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Genellikle geçmiş yıllarda çam türü ağaçlar dikilmişti. Bu sefer yapraklı ve bir kısmı yapraklı bir kısmı ibreli şeklinde ağaçlar dikilmesi gerekiyor. 3-4 tane ağaç arka arkaya dikilecek. Biri yangını tutarken öbürü sıçramasını engelleyecek. Türkiye'de oldukça büyük fidanlıklar var ve milyonlarca adet fidan yetiştiriliyor. En kısa sürede bu ormanlar yeşertilecektir. Yanan ormanlarda yağmur çok önemli. Yağmur başladığında orman kendini yeniler. 5 yıl sonra bu ormanlar çok güzel hale gelir" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda yangınların biri sönerken biri başlıyor. En son Bursa'da ormanlar, içindeki canlılarla birlikte alev alev yanmaya devam ediyor. Orman yangını 4. gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş da orman yangınlarından korunma yollarını anlattı. Ayrıca Çetintaş, yanan ormanların yağmurun ardından kendilerini 5 yıl içinde yenileneceğini söyledi.

"Orman yollarının mutlak bir biçimde genişletilmesi, yeni orman yollarının açılması gerekiyor"

Orman yangınları hakkında konuşan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "İçimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlarımız yok oldu. Bu tamamıyla yok olduğu anlamına gelmiyor çünkü Türkiye bu konuda çok duyarlı ve ormancılar da çok çalışkan. Türkiye'de oldukça büyük fidanlıklar var ve milyonlarca adet fidan yetiştiriliyor. En kısa sürede bu ormanlar yeşertilecektir. Bugün yanan ormanlardaki yangın yolları yeterli değildi. Bir dönem de yeni yangın yolları açarak, araçların rahatlıkla yangın söndürmeye katılabilmeleri için çalışma yapmışlardı. Fakat genel anlamda bu Anadolu'da, yanan ormanlarda yayılmadı. Yanan ormanlarda yağmur çok önemli. Yağmur başladığında orman kendini yeniler zaten. Fakat bir, orman yollarının mutlak bir biçimde genişletilmesi, yeni orman yollarının açılması gerekiyor. Yeni orman sağlanacağı için yoldan dolayı kaybedilecek alanlar hiçbir önem taşımıyor ancak ormanların korunması açısından çok önemli. Yaklaşık 8 senedir aynı şeyi söylüyorum, insanları izlemek için bütün ormanlara fotokapanlar kurmak zorundalar. Bu fotokapanlar, ormana zarar veren herkesi tespit eden bir alet. Kolaylıkla bu insanları ve olayları keşfedebilecek bir nitelik taşıyor. En önemlisi yaz aylarında bu ormanların korunması için Orman Fakültesi'nde okuyan son sınıf öğrencilerinin hem staj hem de ufak bir gezi olması açısından jandarma ve orman teşkilatıyla işbirliği yapılarak asgari ücretle gönüllü orman korucuları oluşturmaları gerekiyor. Gönüllü orman koruyucuları, jandarma ile elinde telsizle ve cep telefonuyla ormanların içerisinde konaklayacaklar, gezecekler, orman hayatını öğrenecekler böylece mezun olanlar ormanın ne olduğunu da bilecekler. Ayrıca onlar için bir eğitim olacak" şeklinde konuştu.

"Yanmaz bariyerler oluşturmak zorundalar"

Ormanlara yanmaz bariyerler kurulması gerektiğine dikkat çeken Çetintaş, "Bir de Avrupa ve birçok yerde uygulanan yanmaz bariyerler oluşturuluyor. Yanmaz bariyerler, çeşitli bitkiler ve hafriyatlardan oluşturuluyor. Bu bariyerleri oluşturmak zorundalar. Bir başka gerçek, biz de genellikle geçmiş yıllarda hep ibreli ağaçlar yani çam türü ağaçlar dikilmişti. Bu sefer yapraklı ve bir kısmı yapraklı bir kısmı ibreli şeklinde ağaçlar dikilmesi gerekiyor ki bunun örnekleri İstanbul'da ve çeşitli yerlerde var. 3-4 tane ağaç arka arkaya dikiliyor. Biri yangını tutarken öbürü sıçramasını engelliyor. Dikimlere dikkat edilmesi lazım. Gözü kapalı bir dikim değil, bilinçli ve sıralı bir dikim olması gerekiyor. Ormanların içerisinde mutlak bir biçimde doğal ve yapay gölleri koruyup sulu tutmak zorundalar. Eğer orada su alacak doğal göl yoksa, yapay gölün mutlaka yapılması lazım. Muhtemel bir yangında helikopterler oradan kolaylıkla su alabilip hemen orada vuku bulan bir yangını söndürebilecekler. Bütün bunlar orman yangınlarından sonra tek tek masaya yatırılarak kararların alınmasını gerektiren unsurlardır. 5 yıl sonra bu ormanlar kendiliğinden yağmur alırsa çok güzel hale gelir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'daki Orman Yangınları ve Çözüm Önerileri - Son Dakika

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