Bursa'dan Suriye'ye 24 Yardım Tırı Gönderildi - Son Dakika
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Bursa'dan Suriye'ye 24 Yardım Tırı Gönderildi

Bursa\'dan Suriye\'ye 24 Yardım Tırı Gönderildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 24 tır Suriye'ye uğurlandı.

22.12.2024 12:17
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 24 tır Suriye'ye uğurlandı.

Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz, BUTTİM Başkanı Sadık Şengül ile BTSO Meclis ve Komite Üyeleri katıldı. Gıda, giyim ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 24 yardım tırının bölgeye uğurlandığı programda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını söyledi. "Suriye'nin ve Suriyeli kardeşlerimizin yeniden ayağa kalkmasında en büyük destekçisi bizler olacağız" diyen Başkan Burkay, Bursa iş dünyasının Suriye'ye insani yardımlarının sürdüğünü vurguladı. İş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile hazırlanan yardımların kardeşin kardeşe hediyesi olduğunu söyledi. Başkan Burkay, "Önümüzde çetin kış şartları var. Biz sadece bugün değil bundan sonra da Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin Suriye politikasında ne kadar haklı olduğunun ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte sabrını ve liderliğini bir kez daha görmüş olduk. Şükürler olsun ki komşumuz Suriye'de kardeşlerimiz özgürlük yolunda çok büyük bir adım attı. Bunun en büyük mimarı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Bununla ne kadar gurur duysak az" diye konuştu.

Suriye'nin yeniden toparlanması için bundan sonraki sürecin önemli olduğuna vurgu yapan İbrahim Burkay, "Bölgenin bir an önce normale dönmesi için elimizden gelen ne varsa yapacağız. İş dünyası olarak Suriye'nin yeniden imarı ve kalkınması için katkılarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda yardım kampanyamıza destek veren tüm üyelerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile birlikte yardım konvoyu, Suriye'ye doğru yola çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'dan Suriye'ye 24 Yardım Tırı Gönderildi - Son Dakika

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