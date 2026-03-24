Bursa Erkek Lisesi\'nden Dünya İkinciliği

Bursa'nın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Bursa Erkek Lisesi, 142 yıllık mazisindeki akademik, sportif ve sanatsal alandaki başarılarına yeni bir halka daha ekledi. 'Uluslararası Robo Vehicle Plzen 2026 Robotik Yarışması'nda dünya ikincisi olan Bursa Erkek Lisesi Robot Takımı, tarihi başarıya imza atarak Türkiye'nin gururu oldu.

Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu'nun yaptığı, Ömer Kaan Çelik ve Halil İbrahim Taybova'dan oluşan Bursa Erkek Lisesi Robot Takımı, Çekya'nın Plzen kentinde 16 -18 Mart tarihleri arasında bu yıl 7. düzenlenen "Robo Vehicle Plzen 2026 Uluslararası Robotik Yarışması"nda, finale kalan 14 ülkeden 28 takım ile mücadele etti. Bursa Erkek Lisesi Robot Takımı, yarışmada, hız etabında 40 üzerinden 39,6 puan alırken, tasarım etabında ikinci, sunum kategorisinde üst sıralarda, tüm kategorilerin ortalamasına göre de, genel klasmanda dünya ikinciliğine ulaşma başarısını gösterdi.

Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, takımın, geçen yıl ulusal düzeyde katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza attığına dikkati çekerek, "Çekya'da alınan Dünya ikinciliğinin, tesadüfü olmadığının" altını çizdi. Takımın, kısa süre önce katıldığı "Maestrobot Türkiye - Robotex International" yarışmasında Marmara Bölgesi performansıyla da öne çıktığını, üç farklı robotla katıldıkları yarışmada, birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyası kazanıldığını hatırlatan Boztepe, şöyle devam etti;

"Marmara Bölgesi performansıyla başarıya imza atan BEL Robot Takımımız, Antalya'da düzenlenecek "Robotex International" Türkiye etabında yarışmaya hak kazandı. Takımımız burada da başarılı olduğu takdirde Güney Kore'de gerçekleştirilecek Dünya finallerinde ülkemizi temsil edecek. Kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarılar tesadüfü değil, çalışmanın eseri. Takımımız bundan sonra da bizleri gururlandıracak başarılara imza atacak, buna yürekten inanıyorum." - BURSA