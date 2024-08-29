Bursa Gastronomi Tırında İnegöl lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
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Bursa Gastronomi Tırında İnegöl lezzetleri tanıtıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği 3. Bursa Gastronomi Festivali öncesi İnegöl'de Gastronomi Tırı etkinliği düzenlendi. İnegöl Belediyesi şefleri tarafından Mişoriz yemeği tanıtıldı.

29.08.2024 13:15  Güncelleme: 13:22
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Bursa Gastronomi Tırında İnegöl lezzetleri tanıtıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayında düzenleyeceği 3. Bursa Gastronomi Festivali öncesi ilçe ziyaretleri yapan Gastronomi Tırı dün İnegöl'e geldi. Vatandaşların gastronomi festivaline davet edildiği etkinlikte, İnegöl Belediyesi şefleri şehrin 5. Coğrafi işaretli ürünü olan Mişoriz yemeğini de sahnede yaparak tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı'nda düzenlenecek olan 3. Bursa Gastronomi Festivali'nin heyecanı erken başladı. Festival öncesinde Bursa'nın lezzetlerini ilçelerle buluşturmak ve Bursalıları festivale davet etmek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Gastronomi Tırı' ilçe ziyaretleri gerçekleştiriyor. Her gün farklı bir ilçede tanıtım ve davet yapan Gastronomi Tırı, Çarşamba günü İnegöl'e geldi.

İnegöl mişorizi yapıldı

Saat Kulesi yanındaki alanda İnegöllülerle buluşan Mobil Bursa Gastronomi Mutfağı'nda Şef Dr. Esat Özata ile Gastro İnegöl Şefleri birlikte İnegöl'ün 5. Coğrafi işaretli ürünü olan Mişoriz yaptı. Ünlü Şef Özata ve Gastro İnegöl şeflerinin birlikte yemek yaptığı anlar vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Ayrıca alanda Gastro İnegöl standı da kurularak şehrin gastronomi değerleri ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı.

Etkinlik mini konser ile son buldu

Yemek yapımları ile başlayan program, daha sonra ruhun gıdası müzik ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi orkestrasının sahne aldığı mini konser ile vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.

İnegöl lezzetler ide festivalde yerini alacak

Gastronomi Tırı etkinliğinde İnegöllüler Bursa'da yapılacak 3. Gastronomi Festivaline davet edilirken, İnegöl Belediyesi de Gastro İnegöl lezzetleriyle festivalde yerini alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Gastronomi Tırında İnegöl lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika

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