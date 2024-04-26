Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu Bursa Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu Bursa Valisi'ni Ziyaret Etti

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu Bursa Valisi\'ni Ziyaret Etti

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Emin Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verildi ve Bursa'nın sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunulduğu vurgulandı. Bursa Valisi Demirtaş ise basın sektöründe mesleki dayanışmanın önemine değindi ve basın mensuplarıyla işbirliği içinde çalışarak Bursa'ya hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

26.04.2024 14:19
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Emin Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, genel kurulu geçtiğimiz ay yapılan vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Emin Yılmaz, vakfın Bursa gazeteciler Cemiyeti'nin desteğinde üye gazetecilerin çocuklarına öğrenci bursu verdiğini, evlenen veya çocuğu dünyaya gelen üyelere de sosyal yardımlar yapıldığını söyledi.

Vakıf çalışmalarının, Bursa'nın sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunduğunu kaydeden Ahmet Emin Yılmaz, "Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Vakıf Senedimiz gereği aynı zamanda Vakfımızın da üyeleri oluyor. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve daha önce size arz ettiğimiz gibi Bursa Valisi de, yine Vakıf Senedi gereği yönetim kurulumuzda yer alıyor. Sizin de desteğinizle önümüzdeki 3 yıllık süreçte hizmetlerimizi arttırarak sürdürmek istiyoruz" dedi.

Ziyarette konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da, basın sektöründe mesleki dayanışmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa Valisi Demirtaş, "Hem daha önceki Valilik görevlerimde hem de Bursa'da, basınımızla işbirliği içinde çalışarak Bursa'ya hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Halkımızın doğru ve hızlı haber alma özgürlüğü yönünde kamu görevi üstlenen basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımıza hizmet için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Emin Yılmaz ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü Fuat Kars ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu Bursa Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu Bursa Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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